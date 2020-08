Như Báo Người Lao Động đã thông tin ngày 20-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Tiến Hùng, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, để điều tra về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.



Khoảng đầu tháng 10-2016, sau khi hơn 200 tấn cá bị chết hàng loạt ở Hồ Tây, Hà Nội cũng sử dụng hóa chất Redoxy 3C để làm sạch

Việc khởi tố ông Võ Tiến Hùng là diễn biến mới trong vụ án hình sự Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại UBND TP Hà Nội và các đơn vị liên quan. Trước đó, ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, cũng bị tạm đình chỉ Đảng, đình chỉ công tác để điều tra liên quan vụ án này và 2 vụ án khác.

Được biết, hành vi sai phạm của ông Hùng có liên quan đến việc mua độc quyền chế phẩm Redoxy-3C để xử lý các hồ ô nhiễm trên địa bàn TP Hà Nội. Việc mua chế phẩm Redoxy-3C gây ồn ào dư luận nhiều năm tại Hà Nội, sau đó Thanh tra TP Hà Nội phải vào cuộc để thanh tra.

Theo kết luận của Thanh tra TP Hà Nội vào hồi cuối tháng 3-2020, Công ty Watch Water GmbH có trụ sở tại Cộng hòa Liên bang Đức, là đơn vị cung cấp các sản phẩm trong ngành xử lý nước. Ngày 1-8-2016, Công ty Watch Water GmbH ký văn bản thỏa thuận về việc phân phối độc quyền với Công ty Arktic; cấp Giấy chứng nhận Nhà phân phối ủy quyền (ngày 15-9-2016); cấp Giấy chứng nhận Nhà phân phối độc quyền (ngày 23-9-2016) đồng ý cho Công ty Arktic được quyền đại diện kinh doanh và cung cấp dịch vụ đối với các sản phẩm của Watch Water GmbH tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, chỉ huy xử lý môi trường cá chết trắng Hồ Tây ngày 3-10-2016 - Ảnh: Bảo Trân

Sau khi Chủ tịch UBND TP chỉ đạo, cho phép ứng dụng sản phẩm Redoxy 3C tại các hồ ở Hà Nội, ngày 10-8-2016, Công ty Thoát nước ký hợp đồng với Công ty Arktic mua 3,24 tấn chế phẩm Redoxy-3C với giá 326.000 đồng/kg (vận chuyển theo đường hàng không). Ngày 26-8-2016, Văn phòng UBND TP có văn bản giao Sở Xây dựng, Công ty Thoát nước thực hiện xử lý chất lượng nước các hồ Hố Mẻ, Văn Chương, Hoàng Cầu, hồ Văn (Quốc Tử Giám) theo công nghệ Đức. Công ty Thoát nước ký hợp đồng mua 16,2 tấn chế phẩm Redoxy-3C.

Theo kết quả quan trắc chất lượng nước nền ở 111 hồ nội thành, Công ty Thoát nước thống kê được 81/111 hồ cần xử lý, tính toán sơ bộ khối lượng chế phẩm cần dùng khoảng 150 tấn.

Công ty Thoát nước đề nghị UBND TP, Sở Tài chính, Sở Xây dựng cho phép mua 20 tấn chế phẩm trước theo đường hàng không để xử lý ô nhiễm nước các hồ trong tháng 10-2016 (đơn giá 339.000 đồng/kg), khối lượng còn lại sẽ nhập về theo đường biển khoảng 121 tấn (đơn giá 295.000 đồng/kg).

Sau khi được sự chấp thuận của Sở Tài chính, Công ty Thoát nước ký 3 hợp đồng mua chế phẩm Redoxy-3C với Công ty Arktic, gồm hợp đồng số 12 ngày 31-10-2016 mua 16,2 tấn, hợp đồng số 1511 ngày 15-11-2016 mua 16,2 tấn (cùng giá 326.000 đồng/kg, vận chuyển theo đường hàng không) và hợp đồng số 1312 ngày 13-12-2016 mua 37,8 tấn (giá 295.000 đồng/kg, vận chuyển theo đường biển).

Từ năm 2016 đến quý 1-2019, Công ty Thoát nước đã mua, nhập kho là 403 tấn Redoxy-3C có tổng giá trị 137,6 tỉ đồng . Trong đó đã sử dụng 380 tấn.

Đáng chú ý, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Arktic được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu vào năm 2015 do 2 thành viên góp vốn gồm ông Đào Xuân Tấn và ông Nguyễn Đức Hạnh (ông Hạnh là con trai của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung). Người đại diện theo pháp luật là ông Đào Xuân Tấn.

Tháng 6-2016, ông Đào Xuân Tấn chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của mình cho ông Nguyễn Trường Giang và ngày 23-7-2016, ông Nguyễn Đức Hạnh ký hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ vốn góp của mình cho người khác.