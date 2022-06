Ông Tề Trí Dũng lại bị khởi tố

Cơ quan CSĐT Công an TP HCM vừa khởi tố 4 bị can, gồm: Tề Trí Dũng (nguyên Tổng Giám đốc Công ty Phát triển công nghiệp Tân Thuận - IPC), Hồ Thị Thanh Phúc (nguyên Tổng Giám đốc SADECO), Vũ Xuân Đức (nguyên Phó Tổng giám đốc Công ty IPC), Trần Đăng Linh (nguyên Phó Tổng giám đốc Công ty IPC) về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát, lãng phí. Các bị can bị khởi tố do liên quan đến sai phạm chuyển nhượng nền đất tại dự án khu định cư An Phú Tây (xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh).

Năm 2001, UBND TP HCM giao SADECO làm chủ đầu tư dự án khu định cư An Phú Tây (diện tích gần 47 ha) để xây dựng phục vụ tái định cư các dự án trong khu đô thị Nam TP HCM. IPC góp vốn đầu tư vào dự án cùng SADECO với tổng số tiền hơn 492 tỉ đồng.

Xây dựng hạ tầng xong, Hội đồng thành viên IPC ra nghị quyết sẽ chuyển nhượng khi đủ điều kiện toàn bộ các lô đất đang lập thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đất kinh doanh) với diện tích hơn 25.000 m2 và 1 chung cư R1 với diện tích gần 18.000 m2. Sau đó, ký 6 hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đơn giá từ 7 - 8,8 triệu đồng/m2, tổng diện tích chuyển nhượng hơn 24.000 m2, tổng số tiền thu được chỉ hơn 186 tỉ đồng.

Theo Thanh tra TP HCM, IPC chuyển nhượng số lượng lớn nền đất tại dự án An Phú Tây cho một số cá nhân thay vì tổ chức bán qua sàn giao dịch bất động sản, không tổ chức đấu giá, bán với giá chưa phù hợp là không cần thiết, vì thời điểm bán IPC chưa cần vốn. Việc chuyển nhượng không hiệu quả, bán giá "rẻ bèo" gây thất thoát cho nhà nước. Trách nhiệm chính về tổng giám đốc, phó tổng giám đốc phụ trách, phòng kinh doanh IPC.

Sỹ Hưng