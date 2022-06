Ngày 8-6, TAND Cấp cao tại TP HCM mở phiên phúc thẩm vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn (SAGRI). Trong vụ án này, các bị cáo Lê Tấn Hùng (SN 1963, cựu Tổng Giám đốc SAGRI), Trần Vĩnh Tuyến (SN 1965, cựu Phó Chủ tịch UBND TP HCM), Trần Trọng Tuấn (cựu Giám đốc Sở Xây dựng TP HCM) cùng 4 bị cáo khác có kháng cáo. VKSND TP HCM cũng kháng nghị một phần bản án sơ thẩm theo hướng xác định thiệt hại là số tiền thực tế nhà nước bị thất thoát, lãng phí đến khi thiệt hại được ngăn chặn.



SAGRI là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước. Ông Lê Tấn Hùng, ông Trần Vĩnh Tuyến cùng các đồng phạm đã chuyển nhượng trái phép dự án hơn 36.676 m2 giữa SAGRI và Tổng Công ty Phong Phú. Nội dung vụ án thể hiện: Các bị cáo được giao trực tiếp quản lý tài sản nhà nước, quản lý nhà nước về đất đai, thực hiện quy định về quyền và nghĩa vụ của cơ quan đại diện chủ sở hữu tài sản nhà nước đối với khu đất tại dự án khu phố 4, phường Phước Long B, TP Thủ Đức (quận 9 cũ).

Tuy nhiên, vì những động cơ khác nhau, các bị cáo đã cố ý thực hiện những hành vi vi phạm, thực hiện các thủ tục chuyển nhượng dự án kinh doanh bất động sản là tài sản nhà nước do SAGRI quản lý sang Tổng Công ty Phong Phú. Khi chuyển nhượng, các bị cáo đã không cho thẩm định giá và không đưa ra đấu giá, trái quy định của pháp luật, đây là những hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại cho nhà nước số tiền đặc biệt lớn - hơn 672 tỉ đồng.

Ngoài hành vi chuyển nhượng dự án trái quy định, năm 2016, ông Lê Tấn Hùng còn chỉ đạo các cấp dưới lập 10 hồ sơ khống cho các CB-CNV đi tham quan, học tập kinh nghiệm ở 16 nước để chiếm đoạt 13 tỉ đồng.

Tại tòa, ông Lê Tấn Hùng thừa nhận tội danh đã truy tố nhưng đề nghị HĐXX xem xét lại tội "Tham ô tài sản" bởi bị cáo đã dùng tiền cá nhân để hoàn trả số tiền thất thoát tại SAGRI. "Bị cáo đã nỗ lực khắc phục toàn bộ hậu quả trước khi bị khởi tố. Gia đình bị cáo hết sức khó khăn vì có một đứa con bị bệnh từ bé nhưng bị cáo đã rất nỗ lực…" - ông Lê Tấn Hùng trình bày.

Nêu lý do kháng cáo, ông Trần Vĩnh Tuyến nói rằng bản án sơ thẩm còn nhiều vấn đề chưa được xem xét thấu đáo, toàn diện bởi vì dự án này không phải do bị cáo phụ trách. Khi nhận được tờ trình về việc chuyển nhượng nhà ở tại khu phố 4, phường Phước Long B, TP Thủ Đức (quận 9 cũ), ông có ký vào văn bản. Sau đó, khi nhận được báo cáo dự án có trong danh mục được chuyển nhượng nên ông đã ký quyết định mà không báo cáo Thường trực Ủy ban và UBND TP HCM. Ông Trần Vĩnh Tuyến khẳng định bản thân không vụ lợi mà chỉ sai do sơ suất, không phải biết sai mà vẫn làm nên ông mong cấp phúc thẩm xem xét thấu đáo.

Xử sơ thẩm, TAND TP HCM tuyên phạt bị cáo Lê Tấn Hùng 25 năm tù về 2 tội "Tham ô tài sản", "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí"; bị cáo Trần Vĩnh Tuyến và bị cáo Trần Trọng Tuấn cùng bị tuyên phạt 6 năm tù, cùng về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí". Các bị cáo còn lại bị HĐXX tuyên phạt từ 3 năm tù cho hưởng án treo đến 20 năm tù.