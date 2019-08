Ngày 13-8, Công an quận Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết đang tạm giữ hình sự 5 đối tượng trong đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.



Các đối tượng này, gồm: Nguyễn Tuấn Trung (SN 1980, trú tại phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội), Nguyễn Đình Đồng (SN 1975, trú tại phường Đội Cung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An), Đào Xuân Trường (SN 1991, trú tại Cổ Bi, huyện Gia Lâm, Hà Nội), Nguyễn Thị Hồng Nhung (SN 1977, trú tại phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Hoàng Ngọc Sơn (SN 1993, trú tại xã Sơn Tinh, huyện Cẩm Khê, Phú Thọ).

Các đối tượng tại cơ quan công an

Theo tài liệu điều tra, cuối tháng 5-2019, thông qua nguồn tin của người dân, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Long Biên phát hiện một nhóm thanh niên đến cư trú tại một căn hộ ở chung cư thuộc phường Đức Giang, có nhiều biểu hiện bất thường.

Sau đó, lực lượng công an đã tổ chức xác minh và xác định một số đối tượng trong nhóm này có liên quan đến một đường dây mua bán ma túy lớn nên Công an quận Long Biên đã tổ chức xác lập chuyên án, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP và Bộ Công an đấu tranh, bóc gỡ đường dây này.

Qua nhiều ngày bám sát các hoạt động của nhóm đối tượng, đến ngày 10-8, các tổ công tác (Công an quận Long Biên) xác định các đối tượng vận chuyển ma túy từ Nghệ An về Hà Nội tiêu thụ.

Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, khi kiểm tra xe ôtô Kia Cerato BKS 37A-383.54 do Nguyễn Tuấn Trung điều khiển, lực lượng công an đã thu giữ 1 bánh heroin, 1 túi nilon chứa hơn 370 g ma túy tổng hợp.

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở hiện tại của đối tượng Trung tại đường Võ Chí Công, tổ công tác phát hiện 3 đối tượng, thu giữ thêm hơn 594 g ma túy tổng hợp, 193,48g Ketamine cùng 2.000 viên ma túy tổng hợp. Đặc biệt, đối tượng Nguyễn Đình Đồng (SN 1975, quê Nghệ An) còn tàng trữ 1 súng colt quay cùng 2 viên đạn.

Tại cơ quan công an, bước đầu, đối tượng Trung khai nhận đã mua số ma túy trên về để tiêu thụ trên địa bàn TP Hà Nội nhưng chưa kịp thực hiện thì bị cơ quan công an bắt.

Tang vậ trong chuyên án

Tiếp tục mở rộng chuyên án, đến 19 giờ cùng ngày, tại số nhà 147 Ngọc Lâm (quận Long Biên), Công an quận Long Biên kiểm tra xe ôtô Mazda BKS 30F-800.71, bắt giữ đối tượng Đào Xuân Trường cùng 340,22 g ma túy đá.

Khám xét chỗ ở của Trường, thu thêm 1 khẩu súng bắn đạn hoa cải tự chế. Trường khai nhận mang số ma túy trên cho Nguyễn Thị Hồng Nhung để tiêu thụ thì bị bắt giữ. Công an quận Long Biên cũng đã ra lệnh khám xét và bắt khẩn cấp đối với đối tượng Nhung.

Đến khoảng 1 giờ 30 ngày 11-8, tại đường Vạn Hạnh (Khu đô thị Việt Hưng, quận Long Biên), Công an quận Long Biên tiếp tục kiểm tra xe ôtô mang BKS 19A-252.72 do Hoàng Ngọc Sơn điều khiển. Cơ quan chức năng phát hiện bên trong xe có 4,35 g ma túy tổng hợp, 100 viên thuốc lắc. Sơn cũng chính là người được Trường thuê vận chuyển ma túy đi tiêu thụ.

Tổng số ma túy, lực lượng công an thu giữ là khoảng 2 kg ma túy tổng hợp và 1 bánh heroin.

Theo cơ quan công an, các đối tượng trong đường dây này đều có nhiều tiền án tiền sự liên quan đến ma túy. Các đối tượng thường che giấu lai lịch, cư trú tại nhiều nơi khác nhau. Đặc biệt có nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm che mắt cơ quan công an trong quá trình vận chuyển "hàng" và luôn trang bị vũ khí nóng.

Hiện Công an quận Long Biên đang tiếp tục mở rộng, điều tra vụ án.