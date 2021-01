Ngày 22-1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) và Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế triệt phá một đường dây cá độ bóng đá qua mạng với số tiền đánh bạc lên đến hàng trăm tỉ đồng.



Đối tượng Bùi Phước Danh - người cầm đầu đường dây đánh bạc tại tỉnh Thừa Thiên - Huế. Ảnh: MINH TUẤN

Theo điều tra, qua công tác nắm tình hình, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh và Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện Huỳnh Tấn Dũng (SN 1975; ngụ huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) là đối tượng cầm đầu đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn.

Qua quá trình điều tra, công an xác định các đối tượng trong đường dây này chủ yếu hoạt động tại địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế nên đã phối hợp với Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế và Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tổ chức lực lượng đấu tranh triệt phá.

Sáng 20-1, các lực lượng đã đồng loạt bắt giữ 15 đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên địa bàn 2 tỉnh Quảng Nam và Thừa Thiên - Huế. Trong đó, đối tượng cầm đầu dường dây tại Quảng Nam là Huỳnh Tấn Dũng, tại Thừa Thiên - Huế là Bùi Phước Danh (SN 1972, trú TP Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế).

Công an thu giữ 32 ĐTDĐ, 5 máy tính, 2 ô tô, 1,24 tỉ đồng, 1 súng hơi, 4 gói tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây này hoạt động từ tháng 11-2020. Qua trích xuất dữ liệu từ ngày 15-11-2020 đến nay, số tiền giao dịch đánh bạc khoảng 250 tỉ đồng.