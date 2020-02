Ngày 27-2, trung tá Nguyễn Đức Hậu, Trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh An Giang, cho biết đang tam giữ hình sự Trần Thị Kim Phương (SN 1990), Âu Duy Vĩ (SN 1997), Nguyễn Văn Phong (SN 1989, cả 3 đều ngụ cùng xã Tân Thành, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang) và Nguyễn Thanh Phong (SN 1994; thị trấn Kế Sách, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.



Cơ quan chức năng xác định Kim Phương là đối tượng cầm đầu trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh. Ảnh do Công an cung cấp.

Theo đó, vào khoảng 12 giờ ngày 25-2, tại khu vực ấp Trung Bình, xã Thoại Giang, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, lực lượng chức năng thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang phối hợp với Công an các huyện Châu Phú và Thoại Sơn cùng các phòng nghiệp vụ tiến hành chặn bắt Văn Phong khi đối tượng này đang điều khiển xe máy chở Nguyễn Thanh Phong ngồi phía sau chạy từ hướng xã Tân Thành, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang đến xã Thoại Giang, huyện Thoại Sơn để bán ma túy cho người nghiện.

Từ trên xuống là Vĩ, Thanh Phong và Văn Phong tại thời điểm vừa bị bắt. Ảnh do Công an cung cấp

Qua kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện Thanh Phong giấu một bọc nilong chứa tinh thể màu trắng có trọng lượng hơn 120 gram nên mời về trụ sở Công an xã Thoại Giang để làm việc. Tại đây, Văn Phong khai nhận khoảng 10 giờ cùng ngày, Phong lấy bọc ma túy tại nhà của một đối tượng khác ở TP HCM đem về khu vực này bán lại cho những người nghiện để kiếm lời.

Để qua mặt lực lượng chức năng, Văn Phong rủ Thanh Phong đi theo cùng và yêu cầu người này phải cất giấu trong lưng quần. Trong khi đó, Thanh Phong khai nhận bản thân từng sống chung trong nhà với vợ chồng Văn Phong và Kim Phương. Thanh Phong thường rủ Vĩ đi bán ma túy khi người nghiện ma túy theo yêu cầu của đôi vợ chồng này để được trả tiền công.

Còn đây là số tang vật liên quan vụ án. Ảnh do Công an cung cấp

Qua đấu tranh khai thác, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã xác định Kim Phương là đối tượng cầm đầu trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh nên thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét khẩn cấp tại nơi ở của phụ nữ này và Vĩ. Lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ thêm gần 623 gram ma túy đá, gần 1,2 tỉ đồng cùng nhiều nữ trang và tang vật khác có liên quan.

Năm 2018, Văn Phong và Thanh Phong từng bị Công an tỉnh Bình Dương lập hồ sơ đưa đi cai nghiện tại Cơ sở cai nghiện Phú Giáo thời gian 14 tháng.