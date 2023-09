Khoảng 23 giờ 30 phút ngày 23-9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Phước phối hợp Công an TP Đồng Xoài kiểm tra nhà nghỉ Thái Dương tại phường Tân Bình và khách sạn Ban Mai phường Tân Phú, TP Đồng Xoài. Qua kiểm tra, công an phát hiện 3 cặp nam, nữ đang có hành vi mua bán dâm.



Các cô gái trẻ tại cơ quan điều tra

Tại cơ quan công an, các cô gái khai thành lập nhóm Zalo kín với sự tham gia của hàng chục cô gái trẻ. Khi khách có nhu cầu thì được các cô gái gửi hình ảnh lên để lựa chọn. Đa số khách yêu cầu những cô gái này đi hát karaoke, mua dâm, thậm chí sử dụng ma tuý.

Sau đó, người môi giới sẽ đứng ra nhắn tin riêng với khách để thoả thuận giá rồi lấy địa chỉ để phục vụ. Mỗi lần "mây mưa" với các cô gái, khách phải trả từ 4 triệu đồng - 6 triệu đồng, đối tượng môi giới sẽ lấy 1 triệu đồng.

Qua theo dõi, đêm 23-9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Phước đã phối hợp Công an TP Đồng Xoài kiểm tra nhà nghỉ Thái Phương và khách sạn Ban Mai bắt quả tang các cô gái mua dâm.

Bước đầu, công an xác định 2 cô gái có hành vi môi giới mại dâm gồm: Trần Thị Ngọc Diễm (SN 2004, ngụ TP Đồng Xoài và Võ Thị Kiều Trinh (SN 2002, ngụ huyện Bù Đăng).

Riêng 3 cô gái bán dâm gồm: N.V.A (SN 2000, quê tỉnh Đồng Nai); T.L.D (SN 1994, quê tỉnh Kiên Giang và L.T.T (SN 2001, ngụ tỉnh Bình Phước).