Ngày 26-9, tin từ Công an quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội cho biết cơ quan này vừa phối hợp với Công an TP HCM triệt phá một đường dây mua bán trái phép chất ma túy, khởi tố 6 bị can và đang mở rộng điều tra, tổ chức truy bắt những nghi phạm đang bỏ trốn.



Các nghi phạm cùng tang vật của vụ án - Ảnh: L.N.

Theo cảnh sát, ngày 16-9, Công an phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm tiếp nhận đơn trình báo của một thanh niên 21 tuổi về việc bị Nguyễn Khoa Điềm (SN 1996, quê Quảng Ninh) cùng 7 người khác dùng tuýp sắt, gậy đánh gây thương tích tại đường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm.

Vào cuộc điều tra, cơ quan công an đã bắt giữ 7 người liên quan gồm: Ngô Chí Sang (SN 2004), Nguyễn Nam Anh (SN 2005), Trần Hoàng Nguyên (SN 2007), Nguyễn Hà Thái Thịnh (SN 2003), Lê Thái Sơn (SN 2004), Đỗ Kim Gia Bảo (SN 2004) và Cao Hải Minh (SN 2006, đều trú tại Hà Nội) về hành vi Cố ý gây thương tích, Trộm cắp tài sản và Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Trong quá trình mở rộng điều tra còn xác định hành vi mua bán trái phép chất ma túy của những người liên quan trong vụ án, ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 6 bị can về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, gồm: Nguyễn Khoa Điềm (SN 1996, quê quán Quảng Ninh), Dương Văn Trường (SN 2001, quê quán Bắc Giang), Hà Quang Chính (SN 2001, quê Thanh Hóa), Lê Xuân Huy (SN 2001, quê Thanh Hóa), Nguyễn Thế Ngọc (SN 2001, quê Ninh Bình) và Hà Quang Hoàng (SN 2002, quê Thanh Hóa), đều trú tại phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm).

Tại cơ quan công an, Nguyễn Khoa Điềm khai số ma túy bị thu giữ mua của nam thanh niên sử dụng tài khoản mạng xã hội "Minh Quân"(trú tại TP HCM). Công an quận Nam Từ Liêm đã phối hợp với Công an quận Tân Phú (TP HCM) làm rõ người sử dụng tài khoản "Minh Quân" là Lê Đức Thịnh (SN 1994, trú tại huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi) và bắt giữ thêm 4 người liên quan trong đường dây sản xuất, vận chuyển và mua bán trái phép chất ma túy ngụy trang sản phẩm tăng cường sinh lực, gồm: Trần Công Danh (SN 1993), Võ Văn Mỹ (SN 1997), Phạm Quang Trung (SN 1993), Nguyễn Ngọc Khánh (SN 1988, đều trú tại huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi). Các nghi phạm hoạt động tại địa bàn TP HCM từ đầu năm 2022 đến nay.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát thu giữ 40,1 kg thảo mộc có chứa ma túy loại ADB - BUTINACA, 11 kg chất bột có chứa ma túy loại ADB - BUTINACA; 250 ống thuốc lá điện tử dạng Pod có chứa ma túy loại ADB - BUTINACA; 40 lít chất lỏng có chứa ma túy loại ADB - BUTINACA; 76 bao tải giấy bên trong có thảo mộc khô màu xanh dùng cho việc sản xuất ma túy tổng khối lượng 547,2 kg cùng nhiều máy móc, trang thiết bị dùng để sản xuất ma túy.