Ngày 12-5, Công an tỉnh Quảng Bình - cho biết Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh phối hợp với các phòng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát Cơ động, phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và các đơn vị nghiệp vụ liên quan, Công an huyện Quảng Ninh đã phá thành công chuyên án đánh bạc trên không gian mạng với số tiền lớn.



Đối tượng Võ Hữu Song

Trước đó, qua quá trình điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã triệu tập các đối tượng Võ Hữu Song (SN 1993); Võ Hữu Sỹ (SN 1996); Trần Quý Bình (SN 1983); Nguyễn Thái Hậu (SN 1998); Thái Văn Tình (SN 1994); Nguyễn Đức Tám (SN 1974, cùng trú tại huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) và Lê Nữ Quỳnh Nga (1992, ngụ phường Hải Thành, TP Đồng Hới) và một số đối tượng có liên quan để đấu tranh, làm rõ.

Đối tượng Thái Văn Tình tại cơ quan Công an

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã sử dụng các thiết bị, phương tiện điện tử, truy cập internet để đánh bạc bằng hình thức game online như: Nổ hủ, tài xỉu, casino online, thể thao ảo, cá độ bóng đá, game bài tú lơ khơ… và thanh toán qua các đại lý đổi thưởng bằng tiền mặt…



Thông qua việc tìm hiểu cách chơi, số tiền hoa hồng và điểm thưởng khi chúng đạt được trong mỗi lần chơi và chúng thường xuyên thay đổi nick chơi để thu lợi nhiều hơn và dần chúng nâng cấp tài khoản của mình lên đại lý cấp 1 để có thể mua, bán điểm đổi thưởng ra tiền mặt thông qua giao dịch ngân hàng.



Lực lượng Công an kiểm tra tại máy tính tại nhà đối tượng Song

Riêng Võ Hữu Song khai nhận từ đầu năm 2020, đối tượng tạo tài khoản đại lý mua, bán điểm game nhằm hưởng hoa hồng thông qua cổng game W88. Từ đó đến nay, tổng giao dịch điểm game trong tài khoản đại lý của đối tượng Song là gần 17 tỉ điểm game, tương đương khoảng 15 tỉ đồng. Tổng số tiền giao dịch trong các tài khoản ngân hàng có liên quan đến đại lý cấp trên là hơn 250 tỉ đồng.



Trước đó, ngày 21-4, Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp với Công an tỉnh Quảng Trị, tiến hành triệu tập, đấu tranh, thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở đối tượng Nguyễn Xuân Minh (SN 1989, quê tỉnh Bắc Ninh, thường trú tại Phường 5, TP Đông Hà, Quảng Trị). Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận đã thiết lập, sử dụng mạng xã hội Facebook, Zalo, sim số lừa đảo nạn nhân Bùi Hải Tuấn trú tại Quảng Bình, chuyển khoản 15 triệu đồng để sử dụng đánh bạc trực tuyến bằng hình thức game online qua cổng game W88. Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và tạm giam Nguyễn Xuân Minh về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và tạm giam Võ Hữu Song, Trần Quý Bình về tội đánh bạc; tang vật thu giữ 1 máy tính; 13 điện thoại di động và nhiều tài liệu có liên quan.