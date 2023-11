Ngày 30-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Võ Văn Tú (SN 1989; ngụ xã Long An, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".



Bị can Võ Văn Tú

Theo điều tra, khoảng 11 giờ ngày 23-9, Tú đi ra đường thì thấy bé gái L. (SN 2019) đang đứng khóc trước nhà mà không có người trông giữ nên Tú nổi máu "yêu râu xanh" muốn quan hệ tình dục với cháu L.

Để thực hiện, Tú đưa cháu L. vào phòng ngủ nhà cháu và dùng lời lẽ dụ dỗ để xâm hại tình dục. Khi nghe cháu L. kêu đau, Tú giật mình sợ người xung quanh phát hiện nên mới dừng lại.

Sau đó, sự việc đã bị mẹ cháu L. phát hiện và trình báo chính quyền địa phương mời Tú đến làm việc. Tại cơ quan công an, Tú xin được đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi xâm hại tình dục đối với bé L.