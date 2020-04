Chiều 16-4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Công an tỉnh Quảng Bình cho biết vừa kiểm tra, phát hiện và lập hồ sơ xử lý 3 vụ gian lận thương mại có giá trị gần 300 triệu đồng trên địa bàn tỉnh này.



Trước đó, ngày 13-4, lực lượng Công an Quảng Bình đã tiến hành kiểm tra cửa hàng, siêu thị điện thoại di động "Fans Trọng nghĩa" tại xã Xuân Thủy, huyện Lệ Thủy do Võ Phước Trọng (SN 1992 ngụ xã Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy) làm chủ và phát hiện 25 chiếc ĐTDĐ hãng Apple Iphone do nước ngoài sản xuất và một số phụ kiện khác. Trị giá hàng hóa ước tính khoảng 150 triệu đồng.

Nhiều chiếc ĐTDĐ hiệu Apple Iphone nhập lậu bị phát hiện

Tiếp đó, ngày 14-4, tại thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa, Công an tỉnh Quảng Bình đã phối hợp với các lực lượng liên quan tiến hành kiểm tra cửa hàng "Thế giới điện thoại" do Trương Anh Đào (SN 1994, trú tại xã Kim Hóa) làm chủ và cửa hàng "Hoàng Mobile" do Trần Sỹ Hoàng (SN 1991, trú tại thị trấn Đồng Lê) làm chủ đã phát hiện tại 2 cửa hàng này có 22 chiếc điện thoại hãng Apple Iphone do nước ngoài sản xuất. Tổng trị giá hàng hóa lô hàng này ước tính khoảng 150 triệu đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, 3 chủ cửa hàng, siêu thị điện thoại đều không xuất trình được các loại hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Công an tỉnh Quảng Bình đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ toàn bộ tang vật, phương tiện vi phạm để lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.