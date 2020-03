Theo cáo trạng, ngày 18-4-2019, tại hội trường UBND huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt quả tang Nguyễn Thị Cúc, phó trưởng đoàn thanh tra, có hành vi nhận 20 triệu đồng của kế toán Công ty TNHH Xây dựng Vận tải Tùng Sâm (đóng tại huyện Thiệu Hóa). Công ty Tùng Sâm đưa tiền để đoàn thanh tra bỏ qua một số sai phạm, giúp công ty giảm số tiền truy thu thuế nộp ngân sách nhà nước.



Khám xét chỗ ở, nơi làm việc của Cúc, công an thu giữ các đồ vật, tài liệu và nhiều cọc tiền gồm: 20 triệu đồng kẹp mảnh giấy ghi: "Nộp hộ Công ty An Khánh 10 T"; 20 triệu đồng; 99 triệu đồng kèm tờ giấy ghi: "1. Công ty Hải Lam 100; 2. Công ty Vương Bảo 20"; một chiếc túi bên trong có số tiền 249,9 triệu đồng, 7 sổ tiết kiệm đứng tên Nguyễn Thị Cúc... Cúc khai số tiền 249,9 triệu đồng đựng trong túi và 7 sổ tiết kiệm trị giá 1,3 tỉ đồng là tiền riêng của gia đình và của người thân nhờ giữ hộ. Số tiền còn lại các doanh nghiệp "bồi dưỡng" cho đoàn thanh tra.

Sau khi Cúc bị bắt, các thành viên của đoàn thanh tra trên đã đến cơ quan công an đầu thú. Công an thu giữ 9 triệu đồng được kẹp giấy với nội dung "2LĐ 19" và 51,5 triệu đồng tại chỗ của Lê Mạnh Hà, trưởng đoàn thanh tra. Hà khai toàn bộ số tiền trên do Nguyễn Hưng, thành viên đoàn thanh tra, nhận từ Công ty Cường Quý chia cho.

5 cựu cán bộ Thanh tra tỉnh Thanh Hóa hầu tòa (hàng đầu)

Theo hồ sơ, đoàn thanh tra do Lê Mạnh Hà làm trưởng đoàn đã thanh tra hoạt động thu chi ngân sách và kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước ở huyện Thiệu Hóa từ ngày 13-3-2019. Toàn bộ thành viên đoàn đều thống nhất việc nhận tiền của các đơn vị bị thanh tra. Khi có doanh nghiệp chi tiền cho đoàn, đoàn giao cho Nguyễn Thị Cúc nhận. Tổng cộng đoàn thanh tra đã nhận hối lộ của 5 doanh nghiệp và 1 đơn vị trường học để bỏ qua nhiều hành vi sai phạm hoặc xử lý nhẹ các lỗi giúp doanh nghiệp thoát các nghĩa vụ với ngân sách nhà nước với tổng số tiền 594 triệu đồng.

Đơn cử, ngày 6-4-2019, tổ thanh tra do Nguyễn Hưng phụ trách đã làm việc với Công ty Thanh Thảo và nói sẽ kiểm tra 4 công trình. Tuy nhiên, sau đó, lãnh đạo công ty nói chi 150 triệu đồng nên đoàn chỉ thanh tra 2 công trình (phát hiện số tiền sai phạm là 300 triệu đồng). Do đã nhận 150 triệu đồng nên Nguyễn Hưng chỉ lập biên bản sai phạm phải truy thu số tiền hơn 17 triệu đồng.

Với thủ đoạn tương tự, nhóm thanh tra trên đã nhận hối lộ của nhiều đơn vị. Công an đã làm rõ nhóm này nhận 594 triệu đồng của 6 đơn vị, doanh nghiệp. Trong số này, 364 triệu đồng tính chung cho đoàn thanh tra để chia nhau, còn 230 triệu đồng các đối tượng nhận riêng lẻ. Hà khai nhận một phần và một phần để chia cho ông Phạm Bá Nhuần, Chánh Thanh tra và ông Vũ Đình Quế, Phó chánh Thanh tra (phụ trách đoàn thanh tra này).

Tại phiên tòa ngày 10-3, hầu hết bị cáo đều thừa nhận hành vi nhận tiền của các đơn vị nhưng phủ nhận việc "gợi ý" mà nói rằng thấy doanh nghiệp đem tiền tới biếu thì nhận.

Dự kiến phiên tòa sẽ kết thúc vào hôm nay, 11-3.