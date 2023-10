Chiều 5-10, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2023, phương hướng nhiệm vụ những tháng còn lại.



Tại buổi họp báo, các phóng viên đã đặt các câu hỏi liên quan đến các dấu hiệu bất thường trong việc khai thác khoáng sản của Công ty CP Tr.L tại huyện Đại Lộc; nhiều công trình tiền tỉ thực hiện dang dở, nhà thầu bỏ chạy; việc kiểm soát an toàn thực phẩm sau vụ ngộ độc bánh mì Phượng; triển khai chương trình sữa học đường miễn phí cho học sinh miền núi; chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong trường học, nguyên nhân tháp Chương Mỹ bị vôi hóa…

Các câu hỏi đã được lãnh đạo các sở ngành liên quan của tỉnh Quảng Nam giải đáp.

Thượng tá Hà Thế Xuyên, Trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam trả lời tại buổi họp báo

Trả lời về vấn đề kiểm soát chất lượng sâm Ngọc Linh, thượng tá Hà Thế Xuyên, Trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết hiện nay chưa có quy chuẩn cụ thể nào xác định về sâm Ngọc Linh cho nên việc xác định được cụ thể sâm nào là sâm Ngọc Linh thật, sâm nào có nguồn gốc từ nước ngoài hay củ tam thất rất khó khăn.

Theo ông Xuyên, trong 9 tháng vừa qua, lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố 1 vụ, 1 bị can về tội trốn thuế liên quan đến sâm Ngọc Linh; khởi tố 1 vụ 2 bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến lừa đảo bán hạt sâm Ngọc Linh; xử phạt hành chính hành vi bán sâm không rõ nguồn gốc 2 vụ; xử phạt liên quan đến trốn thuế 3 công ty tại huyện Nam Trà My.

Liên quan đến kết luận của Thanh tra tỉnh Quảng Nam xác định ông Trần Chiến Thắng, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tư vấn đầu tư nông nghiệp nông thôn và dịch vụ thể thao du lịch STO, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thượng tá Hà Thế Xuyên cho biết hiện nay Cơ quan điều tra đang nghiên cứu, phát hiện có dấu hiệu tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan điều tra đã ra thông báo giải quyết nguồn tin tố giác tội phạm, đang tiến hành thụ lý, xử lý theo quy định của pháp luật. Nếu có đủ căn cứ thì thời gian tới sẽ khởi tố để xử lý.

Khu vực khai thác cát của Công ty Tr.L tại huyện Đại Lộc

Thượng tá Hà Thế Xuyên thông tin thêm, liên quan đến việc khai thác khoáng sản của Công ty CP Tr.L tại huyện Đại Lộc, hiện nay Phòng Cảnh sát kinh tế đang tiến hành xác minh điều tra đối với công ty này và phát hiện có dấu hiệu tội phạm. Hiện cơ quan điều tra đang phát tin báo giải quyết nguồn tin tố giác tội phạm để xử lý, phối hợp với Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh để tiến hành điều tra. Thời gian tới, nếu đủ căn cứ sẽ tiến hành khởi tố vụ án, xử lý theo quy định.

Trả lời về việc vì sao chưa xử lý kỷ luật, miễn nhiệm các chức vụ và tư cách đại biểu HĐND tỉnh đối với ông Trần Văn Tân, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, ông Nguyễn Như Công, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam, cho hay sau khi TAND TP Hà Nội tuyên án sơ thẩm, ông Trần Văn Tân đang kiến nghị xem xét lại bản án.

Theo ông Công, việc xử lý, kỷ luật ông Trần Văn Tân còn phải chờ kết luận của đoàn kiểm tra Trung ương. Sau khi có quyết định xử lý kỷ luật của Trung ương thì tỉnh Quảng Nam sẽ thực hiện quy trình miễn nhiệm đối với các chức danh của ông Tân do HĐND tỉnh Quảng Nam bầu.