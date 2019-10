Ngày 17-10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nhà Bè (TP HCM) cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng và Bộ Công an củng cố hồ sơ, xử lý những vi phạm xảy ra tại Công ty Monarch Laundry (trụ sở ở đường Nguyễn Văn Tạo, ấp 2, xã Long Thới, huyện Nhà Bè) do có hành vi xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường. Công ty này chuyên về giặt công nghiệp.



Lực lượng công an bất ngờ kiểm tra công ty

Theo thông tin ban đầu, ngày 16-10, Công an huyện Nhà Bè phối hợp với lực lượng cảnh sát môi trường Bộ Công an ập vào kiểm tra Công ty Monarch Laundry, chuyên về giặt công nghiệp.

Lấy mẫu nước xét nghiệm làm cơ sở xử lý trách nhiệm

Quá trình kiểm tra, lực lượng công an phát hiện công ty vận hành theo kiểu xả thải thẳng ra môi trường mà không qua hệ thống xử lý. Nguồn nước chưa xử lý được cho chảy thẳng ra sông Soài Rạp.

Ngoài ra, công an còn phát hiện nhiều lỗi vi phạm về phòng cháy chữa cháy, không có báo cáo đánh giá tác động môi trường... Với những lỗi vi phạm này, lực lượng chức năng đã lập biên bản, yêu cầu công ty dừng ngay việc xả thải ra môi trường, tháo dở hệ thống máy bơm dùng để bơm nước thải ra cống để xả ra sông...

Lực lượng công an cũng lấy mẫu nước để xét nghiệm làm cơ sở xem xét xử lý trách nhiệm của công ty.