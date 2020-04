Ngày 12-4, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang, cho biết đơn vị chức năng ở huyện đảo Phú Quốc đang tạm giữ một số đối tượng liên quan đến vụ đánh bạc và tàng trữ vụ khí quân dụng cùng nhiều hung khí nguy hiểm khác để tiếp tục điều tra làm rõ.



Hiện trường vụ đánh bạc. Ảnh: Hiền Đệ

Theo đó, vào khoảng 0 giờ cùng ngày, Công an thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc đã bắt quả tang 20 đối tượng có tuổi đời từ 19 đến 66 cùng ngụ ở các tỉnh Thái Bình, Vĩnh Long, An Giang, Đồng Nai và huyện Phú Quốc. Trong số này có 9 đối tượng là nữ đang đánh bạc với hình thức chơi bài cào 3 lá ăn tiền tại tiệm cầm đồ Mỹ Lai, thuộc khu phố 4, thị trấn An Thới.

Chủ tiệm cầm đồ Mỹ Lai. Ảnh: Hiền Đệ





Đây là đối tượng được Kim nhờ cất giấu khẩu súng tại tiệm cầm đồ của mình. Ảnh: Hiền Đệ

Lực lượng chức năng cũng bất ngờ khi phát hiện Kim tàng trữ nhiều súng, hung khí nguy hiểm. Ảnh: Hiền Đệ

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã tạm giữ trên chiếu bạc số tiền 12 triệu đồng cùng nhiều bộ bài tây. Qua kiểm tra nhanh tại chỗ, các lực lượng chức năng còn phát hiện đối tượng Bùi Minh Kim (SN 1990, chủ tiệm cầm đồ Mỹ Lai) đang tàng trữ 1 khẩu súng quân dụng K59 (có 7 viên đạn), 2 khẩu súng bắn đạn chì cùng nhiều loại dao, mã tấu.

Làm việc với cơ quan công an, Kim thừa nhận đã dùng tiệm cầm đồ của mình để đánh bạc. Riêng khẩu súng K59 được Kim mua ở Campuchia với giá 26 triệu đồng (cách đây khoảng 1 tháng), còn 2 khẩu súng bắn chì thì đặt mua trên mạng. Sau đó, Kim mang về đưa cho Nguyễn Đức Quyết (SN 1989, ngụ tỉnh Thái Bình) cất giấu tại cơ sở cầm đồ Mỹ Lai.