Tối 3-12, Công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương vẫn đang phối hợp cùng các bên liên quan xác định danh tánh thi thể người đàn ông cháy đen được phát hiện dưới hố đất thuộc bãi đất trống ở phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An.



Khu vực phát hiện thi thể người đàn ông cháy đen

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, một phụ nữ chăn bò phát hiện một thi thể người đàn ông cháy đen dưới hố đất sâu khoảng 1m, bên cạnh có can xăng và bật lửa.

Khám nghiệm hiện trường, Công an thị xã Thuận An phát hiện một chiếc ví đã bị cháy đen không xem được giấy tờ nên chưa rõ danh tính nạn nhân.