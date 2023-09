Công an TP HCM đang điều tra đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy do Lê Minh Trí (Trí "cá voi", SN 1990) cầm đầu. Trong đường dây này, Công an TP HCM đã bắt giữ tổng cộng 21 đối tượng, thu giữ hơn 18.000 viên ma túy tổng hợp, 900 g Ketamine, 120 gói "nước vui", 21 gói chứa chất tinh thể không màu và các viên nén các loại cùng toàn bộ phương tiện, thiết bị, nguyên liệu để phục vụ bào chế, sản xuất thuốc lắc.



Nhiều chuyên án lớn

Cuối năm 2021, Trí móc nối với một số người Việt Nam định cư tại Pháp mua bột thuốc lắc. Sau đó, Trí sử dụng dịch vụ bưu điện chuyển phát nhanh quốc tế, giao hàng tận nơi để vận chuyển về TP HCM cất giấu, bào chế ma túy thành phẩm. Từ 106 kg bột thuốc lắc, Trí pha trộn với các chất bột hóa học khác để bào chế ra hơn 230 kg thuốc lắc thành phẩm dạng viên (tương đương hơn 450.000 viên thuốc lắc), thu lợi bất chính hàng chục tỉ đồng.

Ngoài vụ án này, Công an TP HCM đang tạm giam Chu Bá Chung (tên gọi khác là Long, SN 1984, quốc tịch Canada) cùng 7 người khác do mua bán ma túy. Chung thua bạc tại Campuchia và nợ tiền của một người đàn ông (chưa rõ lai lịch) nhưng không có khả năng chi trả. Người này đề nghị Chung nhận và giao ma túy cho khách hàng tại khu vực TP HCM. Chung thuê Trương Ngọc Mai nhận và giao ma túy cho khách. Đầu năm 2020 đến nay, khoảng 1-2 tháng, người đàn ông trên sẽ giao cho Chung và Mai từ 5-30 kg ma túy các loại. Tổng cộng trong vụ án này, Công an TP HCM thu giữ hơn 95 kg ma túy.

Trong vụ án 4 tiếp viên hàng không xách ma túy từ Pháp về Việt Nam, đến nay với sự phối hợp của Cục Hải quan TP HCM, Công an TP HCM đã khởi tố 57 vụ án với 129 bị can, xử lý hành chính 37 đối tượng; thu giữ gần 60 kg ma túy tổng hợp. Từ giữa năm 2022 đến ngày 16-3, các đối tượng đã mua bán hơn 109.000 viên thuốc lắc, 80 kg Kentamine, ma túy đá và 3.000 gói "nước vui" với tổng số tiền giao dịch khoảng hơn 52 tỉ đồng.

Trương Ngọc Mai và tang vật

Thủ đoạn tinh vi

Dự báo tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn thành phố trong thời gian tới tiếp tục diễn biến phức tạp. TP HCM với đặc điểm địa bàn dân cư đông, có đường hàng không, đường biển, vẫn là địa bàn trọng điểm mà các tổ chức, đường dây tội phạm gia tăng vận chuyển ma túy vào để tiêu thụ và làm nơi trung chuyển đi nước thứ 3.

Các đối tượng lợi dụng các công ty logistics, dịch vụ bưu chính, gửi hành lý của khách hàng, tiếp viên hàng không đi trên các chuyến bay quốc tế về Việt Nam để vận chuyển ma túy; lợi dụng các trang mạng xã hội để hoạt động mua bán ma túy; lợi dụng các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, chung cư cao tầng để mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP HCM, nhìn nhận: "Thời gian qua, tội phạm ma túy diễn biến phức tạp, mang tính chất manh động và nguy hiểm; lợi dụng kẽ hở trong công tác kiểm tra, kiểm soát đã gia tăng tội phạm tuyến đường hàng không từ châu Âu, Nam Mỹ về Việt Nam. Các băng nhóm đã chia nhỏ ma túy, giấu tinh vi và thuê lại chung cư, căn hộ làm nơi cất giấu, tàng trữ ma túy".

Trước thách thức mới, để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy, Công an TP HCM đã phối hợp Cục Hải quan TP HCM và Bộ đội Biên phòng TP HCM xây dựng, hoàn thiện dự thảo Quy chế phối hợp giữa 3 đơn vị trong quản lý nhà nước, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật về ma túy trên địa bàn TP HCM. Việc ký kết Quy chế phối hợp giữa 3 đơn vị tạo cơ chế phối hợp nhịp nhàng, phát huy sức mạnh tổng hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong công tác quản lý nhà nước, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật về ma túy trên địa bàn TP HCM.