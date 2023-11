Ngày 14-11, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 2 Việt kiều Úc Trương Terri, Steven Quang Minh Nguyễn cùng mức án 6 tháng tù về tội "Chống người thi hành công vụ".

Tại toà, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội và gửi lời xin lỗi đến cán bộ công an liên quan vụ việc.

Nội dung vụ án thể hiện ngày 11-5, chủ cơ sở massage Money Lucky trên đường Lê Thánh Tôn, phường Bến Thành, quận 1, TP HCM gọi điện thông báo đến Công an phường Bến Thành về vụ việc nhân viên cơ sở massage bị một số người lạ mặt đánh thương tích.

Hai bị cáo tại phiên xét xử

Ban chỉ huy Công an phường Bến Thành phân công anh Nguyễn Văn Lộc là cảnh sát khu vực và một bảo vệ dân phố xuống hiện trường giải quyết vụ việc.

Khi đến hiện trường, anh Lộc được nhân viên cơ sở massage trình bày trong quá trình massage, một khách nữ nghi ngờ nhân viên của cơ sở cố ý đụng chạm vào ngực của mình.

Ngày 11-5-2023 vị khách này cùng Trương Terri, Steven Quang Minh Nguyên và một số người khác đến cơ sở massage Money Lucky để giải quyết. Tại đây, Trương Terri, Steven Quang Minh Nguyễn đánh nhân viên cơ sở gây thương tích.

Để đảm bảo an ninh trật tự, anh Lộc yêu cầu những người liên quan về trụ sở Công an phường làm việc.



Lúc này, Steven Quang Minh Nguyễn đi từ phía sau tới dùng tay phải đẩy mạnh vào lưng làm anh Lộc ngã xuống đất. Người này tiếp tục lao vào định đánh nhưng anh Lộc chụp được tay.

Còn Trương Terri lao vào giằng co với anh Lộc, trong lúc giằng co, Trương Terri đã kéo cảnh phục Công an nhân dân của anh Lộc làm đứt nút áo, rớt bảng tên.

Công an phường Bến Thành sau đó đã cử lực lượng xuống hỗ trợ và đưa toàn bộ người liên quan về trụ sở để giải quyết.