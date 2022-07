TAND TP HCM vừa có quyết định đưa vụ án Công ty Alibaba lừa đảo hàng nghìn tỉ đồng ra xét xử sơ thẩm. Phiên xét xử dự kiến kéo dài 2 tháng, bắt đầu từ ngày 12-8.



Theo đó, VKSND TP HCM truy tố Nguyễn Thái Luyện (chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành Công ty Alibaba), Nguyễn Thái Lĩnh (Tổng Giám đốc Công ty Alibaba, em ruột Luyện) và 18 bị can khác tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

CEO Alibaba thời điểm bị bắt (áo trắng).

Các bị can Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện), Nguyễn Thái Lực (em trai Luyện) bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền". Bị can Huỳnh Thị Kim Thắng (kế toán Công ty địa ốc Alibaba) bị truy tố về tội "Rửa tiền".

Theo cáo trạng, Nguyễn Thái Luyện cùng 22 bị can thành lập 22 pháp nhân, "vẽ" ra 58 dự án bất động sản không có thật tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Thuận rồi tự phân lô, tách thửa trái pháp luật để bán cho hàng ngàn khách hàng.

Luyện hứa với khách sẽ mua lại nền đất giá cao, sinh lời 30% sau 12 tháng, 38% sau 15 tháng, nếu không muốn bán thì cho thuê lại để hưởng lời 2%/tháng. 23 bị can đã chiếm đoạt hơn 2.264 tỉ đồng của hơn 4.300 khách hàng.



Công an TP HCM xác định các bị can trong vụ án đã nhận chuyển nhượng một số bất động sản tại TP HCM có dấu hiệu trốn thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, do các cá nhân chuyển nhượng không còn sinh sống nơi cư trú nên Công an TP HCM tách vụ án ra điều tra riêng.