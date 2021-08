Ngày 20-8, Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội vừa ra cáo trạng truy tố bị can Phùng Đức Lợi (SN 1969, nguyên Phó Chủ tịch HĐND phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".



Phùng Đức Lợi tại cơ quan điều tra

Theo cáo trạng, theo phương án giao đất năm 2000 của UBND xã Mỹ Đình (huyện Từ Liêm, Hà Nội nay là UBND phường Mỹ Đình I, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã giao thửa đất số 428, diện tích 551 m2 và thửa đất số 443 có diện tích 763 m2 tại Đội 10 Tân Mỹ (nay là Tổ dân phố số 15 Tân Mỹ, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm) cho bà Lưu Thị C. (SN 1946, trú tại phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm)

Năm 2007, do không có nhu cầu sử dụng, bà C. đã chuyển nhượng lại toàn bộ diện tích 2 thửa đất trên cho Phùng Đức Lợi (khi đó là Trưởng Công an xã Mỹ Đình). Năm 2009, Lợi đã chuyển nhượng lại toàn bộ diện tích của 2 thửa đất này cho nhiều người, trong đó có ông Nguyễn Văn Duy (SN 1955, trú tại phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội).

Theo đó, ông Duy mua lại một mảnh đất thuộc thửa đất số 428 và xây dựng căn nhà cấp 4 để cho thuê. Tháng 9-2017, gia đình ông Duy rao bán đất và căn nhà cấp 4 này với tổng diện tích 94 m2 và nhờ Phùng Đức Lợi giới thiệu người giúp.

Mặc dù không có quyền sở hữu, định đoạt đối với diện tích đất này nhưng ông Lợi đã đưa các thông tin gian dối, thuê người lập vi bằng thể hiện ông ta là chủ sở hữu nhà, đất của ông Duy. Sau đó, Lợi rao bán tài sản này.

Tháng 1-2018, anh Nguyễn Văn Trung (40 tuổi, ở quận Nam Từ Liêm) hỏi mua nhà đất. Thấy ông Lợi cam kết vi bằng là thật nên anh Trung đã đồng ý giao dịch với số tiền 950 triệu đồng. Lợi không thông báo việc mua bán này cho ông Duy.

Đến đầu tháng 6-2018, khi gia đình anh Trung dọn đến ở, ông Nguyễn Văn Duy mới phát hiện nhà và đất đã bị Lợi bán. Sau đó, ông Duy gửi đơn tố cáo Phùng Đức Lợi.

Trong quá trình điều tra, anh Trung đề nghị tòa án buộc ông Lợi hoàn trả toàn bộ tài sản bị chiếm đoạt.