Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình về vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba.



Theo đó, Phó Thủ tướng Thường trực giao Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ các vi phạm xảy ra tại Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba (do Nguyễn Thái Luyện làm chủ tịch) để sớm đưa ra truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật và thu hồi tài sản do các hành vi phạm tội mà có. Trong quá trình điều tra, nếu phát hiện có sự bao che của cán bộ, công chức, các cơ quan nhà nước cần xác minh, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Nguyễn Thái Luyện lúc mới bị bắt tạm giam

Phó Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh Đồng Nai, Bình Thuận và Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ đạo rút kinh nghiệm công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, kinh doanh bất động sản khi đã để xảy ra vụ án trên địa bàn; nếu phát hiện có vi phạm của tổ chức, cá nhân liên quan phải xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, kinh doanh bất động sản; tiến hành rà soát các dự án kinh doanh bất động sản trên địa bàn để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định.

Trước đó, ngày 18-9-2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an phối hợp Công an TP HCM đã thực hiện lệnh kiểm tra, khám xét và bắt Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện và Giám đốc Nguyễn Thái Lĩnh (trụ sở chính tại 120-122 đường Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP HCM) để điều tra hành vi lừa đảo.

Theo Cơ quan Công an, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM điều tra, xác minh các sai phạm, vi phạm pháp luật xảy ra tại Công ty Alibaba và các công ty có liên quan trong việc quảng cáo phân lô, bán đất nền trên địa bàn TP HCM, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy Công ty Alibaba và các công ty thành viên đã tự vẽ các dự án không có thật, chưa làm thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép cho làm dự án… nhưng đã huy động tiền của hàng ngàn khách hàng để chiếm đoạt.

Căn cứ kết quả điều tra, tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 18-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty Alibaba và các công ty có liên quan.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đang chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu tập trung lực lượng làm rõ hành vi của hai bị can kể trên, mở rộng điều tra các đối tượng liên quan và thu hồi tài sản về cho người dân.