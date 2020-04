Công an TP Tân An, tỉnh Long An cho biết đã làm rõ vụ cô gái trẻ trình báo bị cướp tấn công gây xôn xao dư luận.

Theo đó, chiều 13-4, cô gái tên N.N.H.N (SN 2001, thường trú phường 3, TP Tân An, tỉnh Long An) đến Công an phường 2, TP Tân An trình báo bị cướp tài sản là 1 ba lô bên trong có gần 300 triệu đồng.



Theo N trình báo, khi đang điều khiển xe máy đi trên một đoạn đường ở TP. Tân An thì bất ngờ có 2 đối tượng điều khiển xe máy kè sát. Đối tượng ngồi sau giật chiếc ba lô N. mang trên lưng, bên trong có gần 300 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Cô gái tên N.N.H.N thừa nhận hành vi sai trái

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Tân An kết hợp các đội nghiệp vụ và Công an phường 2,... khám nghiệm hiện trường, lập hồ sơ xác minh vụ việc.

Bằng các dữ liệu, công an xác định, N báo tin giả. Qua đấu tranh, N. thừa nhận hành vi vi phạm, vì trước đó N hứa cho tiền ba, mẹ ruột sửa nhà, nhưng do làm ăn thua lỗ nên nghĩ ra cách bị cướp giật hết tiền để không bị gia đình la mắng.

Hiện Công an phường 2, TP Tân An tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với N. N. H. N về hành vi báo thông tin giả.