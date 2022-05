Ngày 16-5, lãnh đạo Trường THCS Long Khánh (huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) cho biết đã nắm thông tin phản ánh việc phó hiệu trưởng nhà trường có hành vi sàm sỡ với nữ học sinh lớp 9. "Tuy nhiên, đây chỉ là một chiều do em C. kể lại cho mẹ. Đáng tiếc là nhà trường không lắp camera, cũng không có ai chứng kiến nên vụ việc phải chờ kết luận điều tra của công an"- vị lãnh đạo nhà trường nói.



Trường THCS Long Khánh nơi em C. tố bị Phó hiệu trưởng sàm sỡ

Theo phản ánh từ gia đình, sáng 10-5, khi kết thúc môn thi Toán, ông N.V.T. (SN 1978, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Long Khánh) gọi em T.N.B.C. (SN 2007, học sinh lớp 9) vào phòng làm việc và đã có hành vi dâm ô với C. như hôn lên má, sờ ngực, mông, ấn tay vào vùng nhạy cảm của nữ sinh...

Theo gia đình, vụ việc đã gây tâm lý lo sợ, hoảng loạn cho C. khiến em phải bỏ thi 4 môn còn lại của kỳ thi học kỳ II vào ngày 11-5.

Trong bản tường trình sau đó, ông N.V.T. xác nhận có gọi em C. lên phòng làm việc để hỏi thăm việc thi học kỳ II và ôn thi tuyển lớp 10, ông có dùng tay đụng vào nốt ruồi trên mặt em C.

Được biết, C. là học sinh giỏi nhiều năm liền. Vụ việc đang được các đơn vị chức năng làm rõ.