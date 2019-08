Sáng nay 3-8, tin từ Công an Hà tỉnh Tĩnh cho biết đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Thị Hậu (SN 1971, trú tại khối 9, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Đồng thời, lực lượng chức năng cũng đã tiến hành khám xét nhà riêng của Hậu, thu giữ nhiều tài liệu, tang vật liên quan đến vụ án.



Hoàng Thị Hậu nghe đọc lệnh bắt giữ

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, lợi dụng chính sách hoàn thuế của nhà nước, để qua mặt cơ quan chức năng, Hậu đã nhờ Lê Khánh Hào (trú tại thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn) đứng tên để thành lập công ty Hào Hùng. Theo đó, Hào giữ chức giám đốc, nhưng thực tế mọi hoạt động của công ty đều do Hậu điều hành.

Từ đây, Hậu đã nghĩ ra "diệu kế" là mượn hàng của các chủ hàng ở tỉnh Nghệ An để làm thủ tục xuất khẩu, mở tờ khai hàng hóa xuất khẩu qua các cửa khẩu, mua hóa đơn GTGT của nhiều công ty trong cả nước để hợp thức hàng hóa đầu vào. Sau đó hoàn thiện hồ sơ hoàn thuế gửi Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh để được hoàn thuế GTGT.

Hàng hóa chủ yếu của số hóa đơn này là vật liệu xây dựng (ximăng, sắt, thép…). Sau đó lập hồ sơ hoàn thuế GTGT và để chiếm đoạt tiền hoàn thuế của Nhà nước.

Cơ quan điều tra đọc lệnh khám xét nơi ở của Hậu

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng phát hiện từ năm 2011 đến năm 2015, công ty Hào Hùng đã thực hiện 23 kỳ hoàn thuế với số tiền 59,5 tỉ đồng.

Ngoài ra, cơ quan điều tra xác định từ năm 2013 đến năm 2015, công ty Hào Hùng do Hậu điều hành đã sử dụng hơn 1.000 hóa đơn GTGT mua hàng của gần 100 công ty ma trên cả nước để kê khai, quyết toán và hoàn thuế.

Cơ quan điều tra xác định đây là vụ việc có dấu hiệu của tội phạm đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trong lĩnh vực quản lý thuế. Để qua mặt cơ quan chức năng, Hậu đã dùng nhiều thủ đoạn, cấu kết với nhiều đối tượng lập khống hồ sơ để chiếm đoạt tiền của Nhà nước hàng chục tỉ đồng.

Hiện, vụ án vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng.