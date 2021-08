Ngày 30-8, thông tin cho biết Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) TP Hà Nội vừa ra cáo trạng truy tố bị can Bùi Đức Anh (SN 1990, trú phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".



Theo cáo trạng, sáng 16-6-2020, lực lượng Công an TP Hà Nội làm nhiệm vụ tại khu vực ngã ba phố Nguyễn Chí Thanh - Phạm Huy Thông (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội) tiến hành kiểm tra xe ôtô Mercedes G63 mang BKS 30E-869.57, đang dừng đỗ ven đường không đúng quy định. Tại đây, lái xe Bùi Đức Anh đã xuất trình một bản sao Giấy chứng nhận đăng ký xe ôtô nhưng lực lượng chức năng kiểm tra số khung xe ôtô không trùng khớp với thông tin số khung xe ôtô được mô tả trong đăng ký xe.

Vào cuộc điều tra, cảnh sát xác định cuối năm 2018, thông qua Facebook, Bùi Đức Anh mua của một người đàn ông chiếc xe ôtô nhãn hiệu Mercedes G63 AMG, mang BKS Lào kèm theo giấy tờ đăng ký xe với giá khoảng 2 tỉ đồng.

Để lưu hành xe ôtô, Đức Anh lên mạng thuê một người người tên Tâm (không rõ tên tuổi, địa chỉ) làm giả 1 tem đăng kiểm cho xe ôtô mang BKS 30E - 869.57, 1 tem nộp phí sử dụng đường bộ do Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương cấp cho xe ôtô nêu trên. Ngoài ra, Đức Anh còn thuê Tâm làm giả 1 Giấy biên nhận thế chấp ngân hàng với nội dung: Ngân hàng VIB, Chi nhánh Đống Đa đang giữ bản chính giấy Chứng nhận đăng ký xe ôtô.

Mở rộng điều tra, Cơ quan công an còn làm rõ, đầu tháng 2-2017, thông qua mạng xã hội, Bùi Đức Anh còn mua của 1 người đàn ông 1 xe ôtô nhãn hiệu Maserati từ nước ngoài về Việt Nam để sử dụng với giá là 122.000 USD (tương đương 2,8 tỉ đồng). Sau khi mua, Đức Anh đã nhận 1 Giấy chứng nhận đăng ký xe ôtô mang BKS: 80-166 CV - 15 do Cục CSGT (Bộ Công an); 1 Giấy đăng kiểm xe ôtô có hiệu lực đến hết ngày 6-9-2018... Đến ngày 6-9-2018, hết hạn đăng kiểm xe ôtô, trong khi đang chờ làm thủ tục gia hạn thì Bùi Đức Anh tiếp tục thuê Tâm làm giả 1 tem đăng kiểm cấp cho xe ôtô mang BKS 30E - 838.38 và 1 tem nộp phí sử dụng đường bộ cấp cho xe ôtô nêu trên.

Từ đó, cảnh sát xác định, hành vi của Đức Anh đã cấu thành tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức". Do chưa đủ căn cứ kết luận Bùi Đức Anh có hành vi buôn lậu 2 xe ôtô nêu trên, nên Cơ quan điều tra đã ra quyết định tách các tài liệu liên quan đến việc Bùi Đức Anh mua bán 2 xe ôtô nói trên để tiếp tục xác minh, làm rõ xử lý sau.