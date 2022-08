Ngày 8-8, Công an quận Bình Thạnh, TP HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Văn Trí (SN 2003, quê Gia Lai, tạm trú quận Bình Thạnh) về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản"..



Phan Văn Trí tại cơ quan công an - ảnh CACC

Tháng 6-2022, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP HCM phát hiện nhóm đối tượng có hành vi chiếm quyền sử dụng tài khoản facebook sau đó nhắn tin mượn tiền người quen của những tài sản bị chiếm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định nhóm đối tượng trên do Phan Văn Trí cầm đầu.

Thủ đoạn của nhóm đối tượng này là lợi dụng nhu cầu của một số người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội như ca sĩ, diễn viên... để giới thiệu quảng cáo về việc có khả năng làm dịch vụ "tích xanh" cho facebook (một tính năng dùng để xác thực và khẳng định facebook cá nhân/fanpage chính chủ). Khi khách có nhu cầu làm "tích xanh", các đối tượng yêu cầu họ cung cấp các thông tin như tên đăng nhập, mật khẩu, địa chỉ email, hình ảnh giấy tờ tùy thân (CCCD, bằng lái xe…).

Sau khi có thông tin đăng nhập tài khoản facebook của khách hàng, các đối tượng nghiên cứu những tin nhắn cũ của khách đã nhắn với bạn bè trước đó nhằm mô phỏng văn phong, cách nói chuyện rồi nhắn tin cho bạn bè trong danh bạ facebook của nạn nhân để mượn tiền. Đặc biệt, nhóm tội phạm này sử dụng công nghệ để giả mạo hình ảnh chủ sở hữu facebook trong các cuộc gọi với nạn nhân, đồng thời mở tài khoản ngân hàng trùng tên với chủ tài khoản facebook để tạo dựng niềm tin với nạn nhân và đề nghị chuyển tiền vào các tài khoản này để chiếm đoạt.

Sau khi bị bắt, Phan Văn Trí thừa nhận hành vi phạm tội. Người này khai cùng đồng bọn chiếm đoạt tài khoản facebook của diễn viên tên P.T.T.H (SN 1980; ngụ quận 7) để mạo danh nhắn tin rồi chiếm đoạt tiền anh N.Đ.K. (SN 1993, ngụ quận Bình Thạnh) và anh H.L.Đ. (SN 1983, ngụ quận Gò Vấp) số tiền 200 triệu đồng.

Qua điều tra ban đầu, công an xác định đã có khoảng hơn 20 người là nạn nhân của nhóm này và đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.



Công an đề nghị ai là nạn nhân của nhóm đối tượng trên, liên hệ cơ quan Công an quận Bình Thạnh để trình báo.