Ngày 26-7, trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp, thượng tá Nguyễn Văn Khê, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp, cho biết bằng sự mưu trí, dũng cảm, quyết tâm và sự phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng Công an tỉnh Đồng Tháp đã bắt giữ thành công 10 đối tượng có hành vi "Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản", giải cứu an toàn tính mạng và sức khỏe cho nạn nhân. Vụ án này do đối tượng Nguyễn Hoàng Giang (tự Giang "đầu rồng") cùng đồng bọn thực hiện.



10 đối tượng bị bắt. Ảnh: Công an Đồng Tháp

"Đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng với nhiều tình tiết phức tạp, liên quan đến nhiều đối tượng hình sự ở địa bàn Tháp Mười, đặc biệt trong đó có Giang "đầu rồng"- đối tượng hình sự cộm cán, có nhiều tiền án tiền sự ở địa phương về hoạt động cho vay lãi nặng, bảo kê, đòi nợ thuê và trong diện quản lý nghiệp vụ của cơ quan công an. Quan điểm cơ quan điều tra là kiên quyết xử lý nghiêm, đúng người, đúng tội, mọi hành vi xem thường pháp luật điều sẽ bị trừng trị nghiêm khắc nhất" – thượng tá Nguyễn Văn Khê nhận định.

Trước đó, vào ngày 8-7, ngay sau khi tiếp nhận tin báo về tội phạm, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp lập tức báo cáo ban giám đốc công an tỉnh chỉ đạo đơn vị lên phương án, kế hoạch nhanh chóng truy bắt nhóm đối tượng có hành vi "Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản".

Với sự phối hợp chặt chẽ giữa 3 lực lượng Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng CSGT và Công an huyện Tháp Mười đã tiến hành bắt quả tang 10 đối tượng đi trên 2 ôtô từ tỉnh Bình Dương về đến địa phận ấp 4, xã Đốc Binh Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp; đồng thời giải cứu an toàn cho 3 người trong gia đình nạn nhân bị bắt cóc.

Trong số 10 đối tượng bị bắt có 7 đối tượng cư trú tại thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười; 3 đối tượng có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Thanh Hóa.

Kết quả điều tra ban đầu xác định tháng 9-2021, ông Đ. (ngụ xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười) đã vay mượn tiền của Nguyễn Hoàng Giang và nhiều người khác với tổng số nợ hơn 10 tỉ đồng để cho người khác vay lại đáo nợ ngân hàng nhằm hưởng chênh lệch lãi suất.

Tháng 5-2022, do mất khả năng trả nợ nên bị Giang nhiều lần đe dọa, uy hiếp tinh thần khiến gia đình nạn nhân đã bỏ trốn đến tỉnh Bình Dương làm thuê.

Phát hiện gia đình ông Đ. bỏ trốn, các đối tượng đến nhà đập phá, lấy hết sản tài sản; đồng thời thuê người đến thu hoạch lúa, bứng mai vàng đem bán. Đến ngày 7-7, ngay sau khi nhận được thông tin gia đình nạn nhân đang ở Bình Dương, nhóm đối tượng trên đi 2 ôtô đến Bình Dương khống chế, ép ông Đ. viết giấy nợ.

Khi viết xong, chúng tiếp tục uy hiếp tinh thần, đánh đập buộc ông Đ. cùng vợ, con lên xe chở về quê ở Tháp Mười bán đất trả nợ. Công an đã giải cứu an toàn cho gia đình nạn nhân, bắt gọn 10 đối tượng gây án, kịp thời trấn an dư luận, đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.