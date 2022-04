Chiều 5-4, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an tỉnh này trong một đêm đã đấu tranh thành công 2 vụ án, bắt giữ 5 đối tượng về hành vi tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép chất ma túy; thu giữ tang vật trên 1,1kg ma túy tổng hợp.



Đối tượng Thân Trọng Ba cùng hơn 8.000 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến bị bắt giữ

Trước đó, vào lúc 20 giờ 20 ngày 4-4, tại phường Bắc Nghĩa, TP Đồng Hới, Phòng PC04 chủ trì phối hợp với Công an TP Đồng Hới, Công an huyện Lệ Thủy và các phòng nghiệp vụ liên quan của Công an tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 4 đối tượng, gồm: Thân Trọng Ba, Đinh Thanh Hùng, Hồ Xuân Đức và Đoàn Tánh Chi về hành vi sử dụng, tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ hơn 8.000 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến, 1 mô tô, 7 ĐTDĐ cùng một số tang vật khác có liên quan.

Đối tượng Nguyễn Hữu Quang hơn 900 viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc và ma túy tổng hợp loại Ketamine bị bắt giữ

Tiếp đó, vào khoảng 22 giờ cùng ngày, tại khu vực ở phường Đồng Phú, TP Đồng Hới, Phòng PC04 - Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp với Công an TP Đồng Hới kiểm tra, phát hiện, bắt giữ đối tượng Nguyễn Hữu Quang khi đang cất giấu trong người 1 túi nilon chứa 3 viên ma túy tổng hợp loại thuốc lắc và 1 gói ma túy tổng hợp loại Ketamine.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Quang, lực lượng Công an đã thu giữ thêm hơn 900 viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc và 1 gói ma túy tổng hợp loại Ketamine, đối tượng cất giấu để bán kiếm lời, cùng một số tài liệu liên quan khác.

Tổng số ma túy mà lực lượng Công an thu giữ được qua 2 vụ án này là gồm 2 túi ketamin, và hơn 9.000 viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc và hồng phiến với tổng trọng lượng hơn 1,1kg.

Tại Cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện các vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra theo quy định.