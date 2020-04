Ngày 24-4, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam Nguyễn Bá Quyền (SN 1997, trú tại thị xã Ba Đồn) về hành vi gây rối trật tự công cộng.



Tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với đối tượng Nguyễn Bá Quyền

Theo hồ sơ vụ án, cuối tháng 12-2019, Quyền và Phạm Quốc Khánh (SN 1993, ngụ thị xã Ba Đồn) đi đòi nợ thuê cho đối tượng Nguyễn Minh Tuấn. 2 đối tượng trên tìm về nhà anh Ngô Văn Lợi tại phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn - người có vay mượn tiền của Nguyễn Minh Tuấn. Tại đây, 2 đối tượng đã có lời lẽ chửi bới, la hét để gây sức ép đòi tiền.

Bị anh Lợi đuổi ra khỏi nhà, Quyền và Khánh đã gọi thêm một số đối tượng khác, đứng trước nhà anh Lợi tiếp tục la hét, ném đất đá vào nhà. Hành động hung hãn của nhóm côn đồ khiến người dân trên địa bàn hoang mang, lo lắng.

Từ những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự gây rối trật tự công cộng, khởi tố bị can đối với Phạm Quốc Khánh và Quyền. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, Khánh đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Hiện Công an tỉnh Quảng Bình đang hoàn tất hồ sơ để ra quyết định truy nã bị can đối với Phạm Quốc Khánh theo quy định.