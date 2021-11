Ngày 27-11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình cho biết đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Sinh Thành (SN 1982 - còn gọi là Thành "sứt") và Ngô Mạnh Linh (SN 1987; đều ở xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.



Hai đối tượng Phan Sinh Thành (bên trái) và Ngô Mạnh Linh tại cơ quan điều tra.

Đây là nhóm đối tượng dưới vỏ bọc là nhân viên Công ty TNHH - TMDV Thành Phát (trụ sở tại xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch - chuyên kinh doanh thủy hải sản ở Cảng cá Phước Thịnh tại khu vực Hòn La, xã Quảng Đông) do Phan Sinh Thành làm giám đốc.

Theo tài liệu điều tra, từ tháng 5 đến tháng 8-2021, vùng biển các xã Quảng Phú, Quảng Đông, Cảnh Dương ở huyện Quảng Trạch tập trung ngư dân đến khai thác sò biển. Sau khi khai thác, ngư dân tập kết vào các bãi và liên hệ thương lái ở Nghệ An, Hà Tĩnh đến thu mua.

Lợi dụng danh nghĩa Công ty Thành Phát, Thành "sứt" cùng đồng bọn đến các điểm này đe dọa, ép buộc các chủ tàu khai thác và thương lái tới tập kết mua bán tại Cảng cá Phước Thịnh. Đây là cảng cá đang trong quá trình xây dựng, chưa được phép hoạt động.

Các đối tượng soạn thảo các hợp đồng dịch vụ nhằm hợp thức hóa hành vi thu tiền trái phép với mức giá từ 3.000 đến 5.000đ/kg sò; sau đó ép buộc các chủ thương lái ký kết.

Trong quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Quảng Bình đã làm rõ có 32 nạn nhân ở 3 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình bị Thành "sứt" cùng đồng bọn cưỡng đoạt số tiền trên 800 triệu đồng. Công an cũng đã thu thập hàng trăm trang tài liệu cùng nhiều chứng cứ…

Trước đó, Phan Sinh Thành cùng 5 đối tượng đồng bọn đã bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Quảng Trạch khởi tố, bắt giam về hành vi cố ý gây thương tích gây ra hôm 11-8. Nhóm đối tượng này đã dùng tàu QB-93501.TS áp sát tàu QB-22322.TS rồi dùng dao, kiếm, móc sắt đánh đập, gây thương tích cho các ngư dân.

Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Quảng Bình đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.