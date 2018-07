Quảng Nam: Khởi tố thêm 9 đối tượng chơi cá độ World Cup

20/07/2018 09:16

Sáng 20-7, thượng tá Nguyễn Thành Long, Trưởng Công an huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, cho biết công an huyện vừa triệt xóa thành công chuyên án CH.718, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can để điều tra về hành vi "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc".



Trước đó, ngày 8-7, Công an huyện Núi Thành bắt quả tang Cù Đình Trường (35 tuổi; ngụ thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành) đang sử dụng điện thoại di động và mạng Internet tổ chức cho nhiều con bạc ghi cá độ các trận bóng đá trong khuôn khổ Vòng chung kết World Cup 2018.

Tang vật vụ án công an thu giữ Ảnh: Công an cung cấp

Tại hiện trường, Công an huyện Núi Thành thu giữ 133 triệu đồng tiền mặt, 13 điện thoại di động, 1 dàn máy vi tính và nhiều sổ sách phục vụ việc ghi cá độ.

Mở rộng điều tra, Công an huyện Núi Thành mời nhiều đối tượng có liên quan lên làm việc. Qua đó, xác định ban đầu tổng số tiền mà các đối tượng tham gia đánh bạc là 3,6 tỉ đồng. Hiện Cù Đình Trường bị bắt tạm giam để tiếp tục điều tra làm rõ, 8 bị can còn lại được cho tại ngoại.

Trước đó, Công an tỉnh Quảng Nam và công an các huyện ở tỉnh này cũng đã khởi tố, bắt giam nhiều đối tượng tại các địa phương trong tỉnh tham gia cá độ World Cup với tổng số tiền cá độ lên đến hàng chục tỉ đồng.

Tr.Thường