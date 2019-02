Quảng Nam: Triệt phá 2 đường dây đánh bạc với số tiền hơn 58 tỉ đồng

18/02/2019 11:31

Ngày 18-2, Thượng tá Phạm Viết Tiến, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết đơn vị vừa triệt phá nhiều đường dây đánh bạc với số tiền giao dịch lên đến hàng chục tỉ đồng, khởi tố hơn 20 bị can.



Cụ thể, sau thời gian xác lập chuyên án, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 14-2, tổ công tác Phòng PC02 đã tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Thắng (45 tuổi; ngụ xã Điện Thắng Bắc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) về hành vi "tổ chức đánh bạc" qua mạng internet.

Đối tượng Nguyễn Văn Thắng

Phòng PC02 sau đó triệu tập làm việc 3 đối tượng có liên quan gồm Hà Anh Tuấn (32 tuổi; ngụ xã Điện Thắng Nam, thị xã Điện Bàn), Lê Tự Tý (43 tuổi; ngụ xã Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn), Nguyễn Quốc Bảo (36 tuổi; ngụ xã Điện Thắng Bắc, thị Điện Bàn) và tổ chức xác minh 6 đối tượng khác hiện đang bỏ trốn khỏi địa phương. Công an cũng đã tạm giữ 26,1 triệu đồng, 5 điện thoại di động, 1 máy tính bảng, 1 router wifi, 3 bộ máy vi tính.

Tiến hành đấu tranh với các đối tượng tại, Bảo khai đã giúp Thắng tổ chức cá độ bóng đá qua mạng internet cho các con bạc với tiền công 400.000 đồng/đêm. Trong thời gian từ tháng 1-2019 đến khi bị bắt, Thắng cùng Bảo đã tổ chức cá độ bóng đá cho nhiều con bạc tham gia với tống số tiền cá cược trên 38 tỉ đồng.

Tang vật vụ án

Hiện Phòng PC02 đang tạm giữ hình sự đối với Thắng, tiếp tục đẩu tranh, mở rộng vụ án.

Trước đó, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 12-12-2018, tổ công tác Phòng PC02 tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hoàng Đình Cường (37 tuổi), vận động em ruột Cường là Hoàng Đình Chung (29 tuổi; cùng ngụ phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn) ra đầu thú về hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ giữa tháng 10-2018 đến khi bị bắt, Cường và Chung đã tổ chức cá độ qua mạng lnternet cho các con bạc với tổng số tiền giao dịch trên 20 tỉ đồng. Hiện công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can, tạm giữ hơn 1,1 tỉ đồng và nhiều tang vật liên quan để tiếp tục điều tra làm rõ.

Ngoài 2 vụ án trên, thời điểm trước và sau Tết Nguyên đán, Phòng PC02 Công an tỉnh Quảng Nam còn triệt phá 3 tụ điểm ghi bán số đề ở TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) và triệt xóa tụ điểm đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa ở huyện Phú Ninh (tỉnh Quảng Nam). Trong 2 vụ này, công an khởi tố 19 bị can, tạm giữ hơn 500 triệu đồng...

Tr.Thường