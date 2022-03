Khởi tố 2 cán bộ, nhân viên địa chính lập khống hồ sơ giao đất



Ngày 17-3, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết Công an huyện Núi Thành (tỉnh Quảng Nam) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Ngô Văn Phú (SN 1958) và Lê Ánh Vôn (SN 1984; cùng ngụ xã Tam Mỹ Đông, huyện Núi Thành) để điều tra hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bị can Ngô Văn Phú (trên) và Lê Ánh Vôn Ảnh: Công an Quảng Nam

Theo điều tra, năm 2017, ông Ngô Văn Phú lúc đó là Trưởng Ban địa chính xây dựng thuộc UBND xã Tam Mỹ Đông và Lê Ánh Vôn là nhân viên hợp đồng của Ban địa chính xây dựng xã này đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để lập khống hồ sơ giao đất cho người không có tên thật tại địa phương. Từ đó, 2 bị can trên đã tham mưu cho các cơ quan liên quan cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng quy định.