Ngày 20-5, TAND tỉnh Quảng Trị đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Lê Thị Diễm My (SN 1999; ngụ tại phường Đông Lễ, TP Đông Hà) 20 năm tù về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy".

Theo cáo trạng, vào tháng 2-2021, Lê Thị Diễm My quen một người đàn ông tên Tím (chưa rõ lai lịch, địa chỉ) ở tỉnh Quảng Bình. Qua tiếp xúc, biết My quen Bi (chưa rõ lai lịch, địa chỉ) ở huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị), Tím nói khi nào cần nhờ việc sẽ gọi My và được My đồng ý.



Lê Thị Diễm My bị tuyên phạt 20 năm tù vì vận chuyển trái phép chất ma túy

Vào ngày 10-3-2021, Tím chuyển khoản cho My 48.000.000 đồng và nhờ rút đưa cho Bi. Khi đưa tiền cho Bi xong, My được Tím cho 3.000.000 đồng tiền công. Ba ngày sau, Tím tiếp tục chuyển khoản cho My 50.000.000 đồng và nhờ My đưa cho một người phụ nữ ở TP Đông Hà 8.000.000 đồng; My giữ 2.000.000 đồng làm chi phí đi lại và 40 triệu đồng mang lên Hướng Hóa đưa cho Bi rồi nhận hàng đưa ra Quảng Bình giao cho Tím để nhận tiền công.

Sau đó, My bắt taxi lên huyện Hướng Hóa, được Bi hướng dẫn gặp một người tên Lem để đưa tiền và nhận hàng từ người này. Khi nhận hàng, My ngửi thấy có mùi đặc trưng của ma túy tổng hợp, loại hồng phiến nên cất giấu gói hàng vào ba lô.

Khi xe đến Km 72+800 (Quốc lộ 9), đoạn qua địa phận thôn Làng Vây, xã Tân Long (huyện Hướng Hóa) thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang cùng tang vật là chiếc ba lô màu xanh, bên trong chứa nhiều túi nilon đựng các viên nén hình trụ màu hồng và xanh.

Kết quả giám định cho thấy, số viên nén trên là ma túy Methamphetamine với trọng lượng 392,32g.