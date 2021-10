Sáng 11-10, Bộ Công an đã tổ chứ Lễ công bố các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và công tác cán bộ của Trung đoàn Không quân Công an nhân dân, trực thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.



Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, trao quyết định ra mắt Ban Chỉ huy Trung đoàn Không quân Công an nhân dân.

Tại buổi lễ, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, cho biết Trung đoàn Không quân Công an nhân dân ra đời xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh trật tự trong giai đoạn hiện nay và tiếp theo, nhất là trên các địa hình, địa bàn phức tạp, cần giải quyết tình huống khẩn cấp, cơ động nhanh, ứng phó kịp thời và chủ động trong mọi tình huống, bảo đảm yếu tố bí mật, bất ngờ, giảm thiểu tối đa các thiệt hại về người và tài sản khi giải quyết vụ việc.

Trung đoàn Không quân Công an nhân dân sẽ giải quyết những tình huống các phương tiện cơ động chiến đấu đường bộ, đường sắt và đường thủy chưa đáp ứng được, đòi hỏi lực lượng công an nhân dân, trước tiên là lực lượng cảnh sát cơ động, phải được trang bị máy bay trực thăng để thực hiện nhiệm vụ. Ngoài ra, việc thành lập Trung đoàn Không quân cũng đáp ứng được yêu cầu trang bị hiện đại cho lực lượng cảnh sát cơ động theo chủ trương chung của Đảng, Nhà nước đặt ra.

Ban Chỉ huy Trung đoàn Không quân tuyên thệ

"Là đơn vị mới thành lập, đặc biệt là đơn vị hoàn toàn mới trong lực lượng công an nhân dân, là trách nhiệm hết sức nặng nề, nhưng cũng là niềm vinh dự mà Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an giao cho. Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống của đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang, các đồng chí sẽ từng bước xây dựng Trung đoàn Không quân Công an nhân dân trưởng thành, phát triển, vững mạnh, bảo đảm sẵn sàng chiến đấu cao, cơ động nhanh, đủ sức hoàn thành mọi nhiệm vụ, góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân nói chung, lực lượng cảnh sát cơ động nói riêng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại"- Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh.

Sau phần công bố các Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và công tác cán bộ của Trung đoàn Không quân Công an nhân dân, Bộ trưởng Tô Lâm đã trao các Quyết định cho Ban Chỉ huy Trung đoàn Không quân Công an nhân dân và 11 cán bộ thuộc Trung đoàn. Cùng với đó, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động cũng đã thông báo Quyết định điều động 2 Phó Trưởng phòng thuộc Bộ Tư lệnh đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn Không quân Cảnh sát cơ động.