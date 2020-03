Theo đó, vào khoảng 19 giờ 50 phút ngày 5-3, Công an huyện Tam Nông nhận được tin báo có 2 nhóm đối tượng tàng trữ hung khí, vũ khí tự chế có biểu hiện chuẩn bị đánh nhau. Công an huyện Tam Nông khẩn trương huy động nhiều lực lượng đến hiện trường xác minh, truy bắt 33 đối tượng.



Các đối tượng cùng tang vật

Qua kiểm tra, lực lượng công an thu giữ 1 khẩu súng rulo do Trung Quốc sản xuất, 1 gậy ba khúc, 8 cây dao tự chế, 1 còng số 8, 3 cây kiếm, 1 cây roi điện, 10 xe mô tô và một số tang vật khác… có liên quan. Qua làm việc, các đối tượng khai nhận do mâu thuẫn cá nhân, nên chuẩn bị hung khí để đánh nhau.

Công an huyện Tam Nông xác nhận, trong tổng số 33 đối tượng bị tạm giữ, có 23 đối tượng là người địa phương, 10 đối tượng từ nơi khác đến.