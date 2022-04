Ngày 8-4, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã phạt bị cáo Dương Trung Hiếu (SN 1991) 13 năm tù, Huỳnh Văn Hùng (SN 1995) 12 năm tù cùng về tội "Buôn bán hàng giả là thuốc phòng bệnh, chữa bệnh".



Hai bị cáo hầu tòa về tội "Buôn bán hàng giả là thuốc phòng bệnh, chữa bệnh"

Theo cáo trạng, từ tháng 1-2019, Hiếu thỏa thuận với Hùng về việc tìm mua thuốc Viagra giả rồi bán ra thị trường thu lợi nhuận (thuốc Viagra thật có công dụng điều trị tình trạng rối loạn sinh lý nam giới).

Hiếu tìm kiếm những trang quảng cáo thuốc sinh lý trên mạng xã hội rồi liên hệ với người tên Hoàng Hà.

Sau khi thỏa thuận cách thức mua bán, Hiếu nhiều lần đặt mua Viagra giả của Hà. Hai bên giao nhận hàng qua dịch vụ ôtô giao hàng từ tỉnh Gia Lai đến TP HCM.

Hiếu mang hàng giả đến nhà Hùng cất giữ rồi từ đó "tung" hàng ra thị trường.

Đến cuối tháng 3-2020, Hiếu chạy xe máy đến nhà Hùng lấy 500 hộp thuốc Viagra giả để tiêu thụ thì bị Công an TP HCM bắt quả tang.

Quá trình điều tra, công an thu giữ 1.230 vỉ thuốc Viagra giả, có giá trị hơn 1 tỉ đồng.

Cơ quan xét xử sơ thẩm xác định bị cáo Hiếu là chủ mưu, trực tiếp liên hệ mua thuốc Viagra giả. Bị cáo Hùng phạm tội với vai trò giúp sức khi cất giấu và tiêu thụ thuốc giả.

Đối tượng Hoàng Hà bị Công an tỉnh Gia Lai bắt giữ về hành vi buôn bán hàng giả cùng thời điểm hai bị cáo trên sa lưới. Do đó, Công an TP HCM chuyển hồ sơ vụ việc cùng tang vật liên quan đến Hà cho Công an tỉnh Gia Lai xử lý theo luật định.