Ngày 31-3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ Võ Văn Linh (30 tuổi, ở Bình Dương), Nguyễn Thị Ánh Nguyệt (33 tuổi, ở Đồng Tháp) do liên quan đến vụ nổ súng bắn chết người tại xã Phú Điền, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp.



Nhóm nghi phạm giết người ở Đồng Tháp rồi lẩn trốn ở Bình Dương

Khi cảnh sát bắt giữ, cả hai đang lẩn trốn trong vườn cao su ở xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

Ngoài hai nghi phạm nêu trên, cảnh sát đã vận động Nguyễn Văn Tới (20 tuổi, ở tỉnh Đồng Tháp), liên quan trong vụ án đến Công an xã Long Nguyên, đầu thú.



Thông tin ban đầu, hôm 28-3, Tới, Linh và Nguyệt xảy ra mâu thuẫn với Võ Văn Nhã (33 tuổi, ở huyện Tháp Mười).

Để giải quyết mâu thuẫn, Linh bất ngờ rút súng (dạng rulo, bắn đạn chì) bắn chết Nhã. Gây án xong, cả nhóm bỏ trốn.

Sau khi sa lưới, Linh và Nguyệt bị di lý từ Bình Dương về Đồng Tháp để phục vụ điều tra.