Ngày 14-6, Công an tỉnh Hải Dương cho biết cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Huệ (SN 1992, trú tại thôn Tân Thành, xã Trường Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".



Nguyễn Thị Huệ bị khởi tố về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

Theo tài liệu điều tra, khoảng cuối năm 2021, đầu năm 2022, do có nhiều mâu thuẫn với chồng mình nên Nguyễn Thị Huệ nảy sinh ý định ly hôn. Sau đó, Huệ tham gia nhóm Facebook "Thủ tục ly hôn (Luật sư tư vấn ly hôn)" để nhờ tư vấn thì có 1 Facebook (không nhớ tên) giả danh làm thư ký Tòa án liên hệ tư vấn cho Huệ về thủ tục ly hôn. Sau đó, bằng cách bảo Huệ chuyển khoản để giúp đỡ giải quyết thủ tục ly hôn nhanh, đối tượng này đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Huệ số tiền 2,5 triệu đồng. Từ chỗ bị "ăn cú lừa", Huệ nảy sinh ý định sẽ sử dụng chính thủ đoạn trên để lừa đảo những người khác.

Để thực hiện hành vi của mình, Huệ sử dụng 1 tài khoản Facebook mang tên "Thị Hoài" vào nhóm Facebook "Thủ tục ly hôn (Luật sư tư vấn ly hôn)" đóng vai là một người đã từng trải trong việc ly hôn và bình luận vào các bài viết muốn tư vấn ly hôn trên nhóm.

Sau đó, khi có người nhắn tin cần tư vấn, Huệ nói có quen biết với cán bộ bên Tòa án có thể giải quyết nhanh chóng và cho bị hại số điện thoại của cán bộ Tòa án hoặc luật sư nhưng thực chất là số điện thoại của Huệ để bị hại chủ động liên hệ, nhờ giúp đỡ giải quyết ly hôn nhanh. Khi bị hại liên hệ với Huệ, Huệ giả danh là thư ký Tòa án hoặc luật sư đồng ý giúp đỡ rồi yêu cầu bị hại chuyển tiền vào số tài khoản ngân hàng của Huệ với lý do để đóng tiền án phí, đút lót cho thẩm phán, viện kiểm sát hay làm thủ tục xét xử vắng mặt… rồi chiếm đoạt.

Với phương thức thủ đoạn này, Huệ đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hơn 20 người ở các tỉnh thành như Hải Dương, Bắc Giang, Thái Nguyên với số tiền hàng trăm triệu đồng.