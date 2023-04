Ngày 6-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 5 bị can để điều tra các sai phạm liên quan tới công tác đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn.



Trung tâm đăng kiểm số 4901S ở TP Đà Lạt vẫn dừng hoạt động trong ngày 6-4, thành bãi đậu xe của một doanh nghiệp vận tải.

5 người bị khởi tố, gồm: Phùng Văn Hồng, cán bộ thuộc Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lâm Đồng; Phan Hoàng Vũ, Phó Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Lâm Đồng; cùng với Phạm Tấn Tấn - Phó phòng kiểm định; Hồ Tấn Phương - đăng kiểm viên và Huỳnh Ngọc Hiệp - đăng kiểm viên của trung tâm này.

Các bị can bị khởi tố để điều tra về các tội danh "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ" và "Làm giả con dấu của cơ quan, tổ chức".

Trước đó ngày 4-4, Công an tỉnh Lâm Đồng tiến hành phong tỏa và khám xét 3 trung tâm đăng kiểm số 4901S, 4902S và 4903S thuộc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Lâm Đồng.

Trung tâm đăng kiểm 4901S bị công an phong tỏa và khám xét vào sáng 4-4.

Việc kiểm tra đối với các cơ sở này nhằm điều tra những sai phạm liên quan tới lĩnh vực đăng kiểm các loại xe cơ giới. Trong thời điểm kiểm tra, việc đăng kiểm của 3 trung tâm đăng kiểm trên phải tạm dừng, người dân đưa ôtô đến kiểm định phải quay đầu ra về.