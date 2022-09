Ngày 24-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Điền (SN 1966, trú tại huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) về tội "Giết người".



Bị can Trần Văn Điền tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp

Theo cảnh sát, tối 23-6, tại nhà người thân, trong lúc ăn cơm, nói chuyện, Điền và em ruột là Trần Văn L. (trú tại huyện Hiệp Hòa) đã nảy sinh mâu thuẫn. Điền mắng chửi và dùng đũa chọc vào mặt ông L. song được mọi người can ngăn nên ông L. đã ra về.

Khi ông L. lên xe máy chuẩn bị về nhà thì Trần Văn Điền bất ngờ đuổi theo, dùng dao (loại dao gọt hoa quả) đâm nhiều nhát vào hai bên sườn ông L. Hậu quả làm ông L. bị thương nặng, phải cấp cứu, điều trị nhiều ngày tại Bệnh viên đa khoa tỉnh Bắc Giang.

Cũng theo cảnh sát, Điền đã có nhiều tiền án (cướp tài sản, chống người thi hành công vụ, mua bán trái phép chất ma túy), đã chấp hành xong án phạt tù và trở về địa phương sinh sống từ năm 2019 đến khi bị bắt giữ.