Ngày 27-8, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết qua điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Diễn Châu vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam tài xế Cao Đức Trường (SN 1988, trú khối 3, thị trấn Diễn Châu) về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Sau khi gây tai nạn, tài xế Trường chở cháu Tr. xuống bãi biển Diễn Thành để dở trò đồi bại

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào tối ngày 18-8, tài xế Cao Đức Trường (SN 1988, trú thị trấn Diễn Châu) điều khiển xe taxi hãng Mai Linh mang BKS 37A-396.11 đi qua đoạn xóm 6, xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu, Nghệ An đã xảy ra va chạm với 2 bé gái. Vụ tai nạn khiến 2 cháu Tr. và N. (đều sinh năm 2008, trú xã Diễn Thành) cùng bị thương.



Sau khi gây tai nạn, người dân đã đưa 2 cháu lên chính chiếc xe taxi để đi cấp cứu. Tuy nhiên, sau đó Trường cho cháu N. xuống xe. Còn cháu Tr. được tài xế chở đi tiếp khoảng 3 km đến bãi biển vắng giáp ranh 2 xã Diễn Thịnh và Diễn Thành. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, người dân thấy chiếc xe taxi có dấu hiệu bất thường nên giữ chiếc xe taxi cùng tài xế Trường lại. Cháu Tr. ngay sau đó được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, ngón tay bị gãy.

Tài xế Cao Đức Trường

Theo một lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, sau khi chở nạn nhân xuống bãi biển, tài xế Trường đã lột hết quần áo của cháu, nhưng do nạn nhân còn nhỏ và nhiều người qua lại nên đối tượng chưa thực hiện được hành vi hiếp dâm.

Hiện cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng Trường trước pháp luật.