Sáng ngày 15-12, tin từ trường Đại học dự bị Sầm Sơn (đóng trên địa bàn TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) xác nhận một nữ sinh của trường vừa bị sát hại tại một nhà nghỉ vào tối qua 14-12.



Nhà nghỉ nơi xảy ra sự việc nữ sinh bị sát hại

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào tối qua 14-12, tại một nhà nghỉ thuộc phường Bắc Sơn, TP Sầm Sơn.

Nạn nhân được xác định là chị T.T.H. (SN 2001, ngụ huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa); nghi phạm là bạn trai H. tên Đỗ Duy T. (SN 1996, ngụ huyện Triệu Sơn).

Sau khi cùng vào một nhà nghỉ trên địa bàn phường Bắc Sơn rồi gây ra cái chết cho người yêu, T. đã tới cơ quan công an đầu thú.

Do sự việc diễn ra ngay gần Công an phường Bắc Sơn nên khi công an vào cuộc điều tra sự việc đã khiến nhiều người hiếu kỳ kéo tới chứng kiến sự việc.

Được biết, nữ sinh H. và nghi phạm có quan hệ tình cảm yêu đương với nhau.

Nguyên nhân dẫn tới sự việc đang được Công an TP Sầm Sơn phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.