Chiều ngày 11-3, tin từ Công an huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa cho biết cơ quan này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Viết Chung (SN 1969, ngụ xã Nam Giang, huyện Thọ Xuân) về hành vi "Chống người thi hành công vụ".



Lê Viết Chung bị bắt tạm giam về hành vi "Chống người thi hành công vụ"

Trước đó, ngày 29-2, Công an xã Nam Giang nhận được tin báo tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân về hành vi gây rối trật tự công cộng tại nhà của Lê Viết Chung, nên đã cử lực lượng công an tới giải quyết.

Tuy nhiên, khi tổ công tác gồm thượng úy Trần Lê Quốc Cường và công an viên Hoàng Văn Nhĩ xuống nhà xử lý thì Chung không chấp hành mà còn chửi bới, chốt cổng không cho 2 chiến sĩ công an ra khỏi nhà.

Chưa dừng lại ở đó, Chung còn lấy một đoạn tuýp sắt dài khoảng 1 m để đe dọa, uy hiếp 2 cán bộ công an, buộc lực lượng công an phải phá chốt cửa cổng và khống chế bắt giữ Chung.

Tại cơ quan công an, Lê Viết Chung khai nhận do uống rượu say không làm chủ được bản thân nên đã có hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Thọ Xuân tiếp tục điều tra, làm rõ.