"Siêu trộm" công sở vừa ra tù 7 ngày lại tiếp tục đi trộm

19/07/2018 16:55

Ngày 19-7, Công an quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) đã ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam Nguyễn Thanh Huy ( 23 tuổi, ngụ thôn Ái Phiếm 1, xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) để điều tra về hành vi "trộm cắp tài sản" và khởi tố Nguyễn Thanh Liêm (31 tuổi, ngụ Vĩnh Long) để điều tra hành vi "tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có"



Trước đó, vào khoảng 0 giờ ngày 17-7, Huy đi bộ trên các tuyến đường thuộc nội ô quân Ninh Kiều, khi đến nhà của chị Chiêm Hoàng A. (đường 30-4, phường Xuân Khánh) phát hiện cửa sổ tầng 1 phía bên trái sau nhà không đóng. Huy leo lên lầu, chui vào nhà để xuống tầng trệt lấy xe máy rồi mở cửa ra ngoài.

"Siêu trộm" Nguyễn Thanh Huy. Ảnh: Công an cung cấp

Chị A. phát hiện vụ việc qua camera nên truy hô, Huy lên xe bỏ chạy. Huy bán chiếc xe này cho Liêm 2 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Xuân Khánh đã bắt Huy. Xác minh nhân thân, công an phát hiện Huy từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Huy cũng từng thực hiện hàng loạt vụ trộm tài sản tại cơ quan, công sở tại Cần Thơ như: Sở Ngoại vụ, Sở Xây dựng, Bưu điện TP, Sở Tư Pháp... Cuối năm 2016, TAND quận Ninh Kiều đã tuyên phạt Huy 2 năm 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Huy vừa chấp hành xong bản án cách đây 7 ngày thì tiếp tục đi trộm chiếc xe mô tô nói trên.

Ca Linh