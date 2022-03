Ngày 3-3, tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết Công an huyện Yên Phong (tỉnh Bắc Ninh) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Huy (37 tuổi, ở huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) về hành vi Trộm cắp tài sản.



Nguyễn Văn Huy tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp

Theo Công an, khoảng 14 giờ ngày 28-2, tại Đình thôn Tiền Thôn, xã Văn Môn, Công an huyện Yên Phong bắt quả tang Nguyễn Văn Huy đang có hành vi cậy phá két sắt trộm cắp tiền công đức.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 1 kìm, 1 cờ-lê, 2 tua-vít và một số tang vật liên quan.

Bị can Nguyễn Văn Huy chuyên trộm cắp tài sản tại các đình, đền

Tại cơ quan điều tra, Huy khai nhận ngoài vụ trộm cắp trên, Huy đã thực hiện 2 vụ trộm cắp tiền công đức tại các đình làng khác. Cụ thể, ngày 22-2, Huy đã đột nhập vào khu di tích Đền Tướng Quốc Linh Từ (tại xã Văn Môn, huyện Yên Phong) đục phá 15 chiếc két sắt và lấy trộm hơn 10 triệu đồng cùng nhiều tài sản khác. Đầu tháng 2-2022, Huy cậy phá hòm công đức đình làng thôn Đồng Gia (xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) lấy trộm hơn 100 ngàn đồng.