Sợ chồng la mắng vì "nướng" tiền vào cờ bạc, vợ hoang báo cướp

06/10/2018 19:51

Chiều 6-10, Công an huyện Phong Điền (TP Cần Thơ) cho biết đang tiếp tục làm việc với Nguyễn Thị Hồng H. (27 tuổi; trú tại xã Tân Thới, huyện Phong Điền) liên quan đến tin báo xảy ra một vụ cướp tài sản.



Trước đó, vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 5-10, chị H. đến trình báo với Công an huyện Phong Điền rằng mình đã bị 4 đối tượng lạ mặt chặn đường cướp xe, điện thoại và 4 triệu đồng tiền mặt.

Chị H. tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đại tá Nguyễn Văn Thuận, Phó Giám đốc phụ trách Công an TP Cần Thơ, chỉ đạo Công an huyện Phong Điền phối hợp với các lực lượng chức năng Công an TP nhanh chóng điều tra. Qua triển khai nhanh các biện pháp nghiệp vụ, trích xuất camera an ninh trên các tuyến đường, từ đó, lực lượng công an nhận thấy tin báo của chị H. có nhiều nghi vấn nên mời chị H. lên làm việc.

Chị H. khai nhận, do mê cờ bạc dẫn đến thiếu nợ nhiều người nên đã cầm xe và điện thoại được số tiền khoảng 9 triệu đồng để trả cho các chủ nợ và tiêu xài. Sợ chồng phát hiện sự việc sẽ la mắng nên chị H. hoang báo mình bị cướp chặn đường lấy tài sản.

Ca Linh