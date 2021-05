Ngày 10-5, TAND TP Hà Nội đã tuyên án 15 năm tù đối với Vũ Tuấn Dũng (SN 1982, trú ở phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội) về tội "Giết người".



Bị cáo Vũ Tuấn Dũng tại phiên toà - Ảnh: L.V.

Theo cáo trạng truy tố, bị cáo Vũ Tuấn Dũng sống tại phòng 1401, chung cư 17T10 - phố Nguyễn Thị Định (TP Hà Nội) có sở thích bắn chim nên tháng 1-2020 nên đã mua qua mạng internet một khẩu súng hơi hiệu Benjamin với giá 10 triệu đồng, cùng 1 kg đạn chì với giá 500.000 đồng. Sau khi có súng, bị cáo thường đứng từ phòng ngủ của mình nhắm bắn sang nóc các nhà dân đối diện chung cư 17T10. Chưa thỏa mãn với thú chơi, Dũng còn chuyển sang nhắm bắn vào những người đi dưới lòng đường, quanh chung cư và đã bắn trúng 3 người.

Cụ thể, trưa 29-4-2020, Dũng kê súng lên cửa sổ đã ngắm bắn vào anh T. (SN 1992) lúc đó đang chở vợ đi tìm thuê nhà. Khoảng cách giữa anh T. và Dũng khi đó khoảng 92 m. Bị cáo nhắm, rồi bóp cò và viên đạn trúng vào vai trái, khiến anh T phải đi cấp cứu với thương tích tổn hại 14% sức khỏe.

Tương tự, ngày 5-5-2020, Dũng lại tiếp tục kê súng lên cửa sổ tìm người để ngắm bắn thì phát hiện người phụ hồ tên D. (SN 1982), đang trộn vữa cách Dũng khoảng 100 m nên lập tức nổ súng. Anh D. bị trúng đạn nhưng cho rằng đó là viên đá, sỏi rơi xuống nên không để ý, tiếp tục làm việc. Tuy nhiên, bị cáo Dũng tiếp tục bắn thêm một phát khiến anh D. bị thương.

Đến sáng hôm sau, Vũ Tuấn Dũng tiếp tục tìm người để tập bắn. Lần này, bị cáo đã bắn trúng vai, gây rách da cho một thanh niên cách đối tượng chừng 100 m.

Nhận được tin báo người dân bị thương do súng bắn, công an đã truy tìm đối tượng gây ra vụ việc. Ngày 6-5-2020, Dũng nghe tin lực lượng công an đang truy tìm kẻ gây án nên sợ hãi, nhờ người quen tới tháo rời khẩu súng hơi để cất giấu. Tuy nhiên, cơ quan công an đã kịp thời phát hiện, thu giữ khẩu súng và bắt giữ đối tượng.

Trong quá trình điều tra, người dân sống xung quanh khu vực còn giao nộp 12 viên đạn chì được bắn vào tường hoặc cổng nhà họ. Do khẩu súng và số đạn được Dũng sử dụng bắn người vì thú chơi "quái gở" không phải là vũ khí quân dụng, đối tượng này chỉ bị xử phạt 3 triệu đồng về hành vi "Sử dụng các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ không có giấy phép".

Hội đồng xét xử tại phiên toà đánh giá hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm đối với xã hội, việc các bị hại không tử vong là nằm ngoài ý thức của bị cáo và hành vi của Vũ Tuấn Dũng đã thỏa mãn tội giết người. Do đó, TAND TP Hà Nội đã tuyên án Dũng 15 năm tù.