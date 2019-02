Sử dụng ma túy bị ảo giác, chồng giết vợ rồi dùng dao cứa cổ tự sát

25/02/2019 17:52

Ngày 25-2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị này vừa có quyết định khởi tố, bắt tạm giam Mong Văn Hòa (30 tuổi, trú xã Tiền Phong, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An) về tội Giết người.

Rất đông người dân tập trung tại căn nhà xảy ra vụ án mạng - Ảnh: Hùng Cường

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào vào khoảng hơn 11 giờ ngày 13-2, anh trai của chị Mong Thị H. (trú ở bản Na Nhắng, xã Tiền Phong, huyện Quế Phong) sang nhà em gái chơi thì bàng hoàng phát hiện chồng của em gái là Mong Văn Hòa (SN 1989) người đầy máu, trên cổ có vết thương sâu đang ôm chặt vợ là chị H. nằm bất tỉnh. Người thân liền hô hoán và kiểm tra thì phát hiện chị H. đã tử vong. Mong Văn Hòa bị thương nặng, được đưa tới bệnh viện cấp cứu ngay sau đó.



Tại cơ quan công an, Hòa khai nhận vào ngày 11-2, đối tượng có sử dụng ma túy đá. Đến ngày 13-2, khi ở nhà cùng vợ, Hòa bị ảo giác cho rằng có người muốn sát hại mình nên xông đến siết cổ vợ, rồi dùng dao cứa vào cổ mình tự sát.

Được biết, vợ chồng Mong Văn Hòa và Mong Thị H. đã có với nhau 2 con, 1 cháu năm nay 7 tuổi và 1 cháu 4 tuổi.

Đức Ngọc