Sự trả giá quá đắt

11/05/2019 07:53

Chuyện xảy ra gần 2 năm nhưng khi nhắc lại, những người trong cuộc cứ thấy như mới ngày hôm qua. Họ nhớ rõ mồn một cái đêm kinh hoàng ấy.



Chết vì... mê hát

Hôm đó là ngày Tết Đoan ngọ, sau một ngày làm việc mệt nhọc, mấy anh em trong gia đình N.C.C (huyện Cần Giờ, TP HCM) ngồi lại lai rai cùng nhau. Trong nhà có thùng loa kẹo kéo mới mua, họ vừa nhậu vừa say sưa hát. Đến khoảng 23 giờ, Đ.T.N (SN 1988, hàng xóm) dẫn theo nhiều người qua nhắc nhở, đề nghị tắt loa vì đã khuya. Hai bên lời qua tiếng lại một lúc thì xảy ra hỗn chiến. Đ.T.N cùng N.V.S (SN 1986) dùng cây thẳng tay đánh khiến N.C.C tử vong.

Sân tòa án hôm đó đông kín người. Gương mặt ai cũng lộ vẻ lo lắng, buồn bã. Lẫn trong đám đông có 2 phụ nữ trẻ, đôi mắt đỏ hoe. Cạnh bên họ, người đàn ông cao to, mặc chiếc áo bạc màu. Họ là người nhà của 2 bị cáo.

Hai anh em cột chèo ra tòa vì sự nóng giận nhất thời đã gây ra tội Ảnh: HÂN TRIỆU

Phiên tòa hôm đó, danh sách những người liên quan dài dằng dặc, được chia làm 2 "phe". Họ cùng ngồi ở những hàng ghế sau, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn nhau, kẻ hậm hực, người uất nghẹn. Trên hàng ghế bị cáo, Đ.T.N và N.V.S - hai người anh em cột chèo ngồi cúi đầu lặng lẽ.

"Đau xót lắm cô ơi! Phải chi con tôi chết vì bệnh tật, chứ chết tức tưởi thế này làm sao mà chịu nổi. Từ lúc thằng C. mất, bà nhà tôi buồn rầu rồi sinh bệnh, hễ nhắc tới nó là bà ấy khóc ngất. Lên tòa được mấy lần mà bà ấy xỉu lên xỉu xuống, nên tôi không dám cho bà ấy đi theo" - ông N.V.Đ (SN 1949, cha của nạn nhân) nghẹn ngào kể.

Từ lúc xảy ra vụ việc, gia đình họ đã 4 lần đến dự phiên tòa. Đây là lần thứ 5, chỉ còn chờ tuyên án nhưng tòa lại tiếp tục hoãn. Những chuyến xe thuê với giá hơn 1 triệu đồng/chuyến, rồi nhiều người trong gia đình phải gác bỏ công việc để lên TP dự phiên tòa khiến họ mệt mỏi, tưởng chừng không còn kiên nhẫn. Nhưng vì lời hứa, vì muốn lấy lại công lý cho người đã khuất, họ vẫn phải chấp nhận theo đuổi đến cùng.

Đứt đoạn nghĩa tình hàng xóm

Hai gia đình đều rời nơi chôn nhau cắt rốn lên TP HCM lập nghiệp với mong ước có cuộc sống ổn định hơn. Họ gặp nhau ở Cần Giờ, dựng nhà gần biển, trở thành người hàng xóm thân tình hơn 15 năm nay. Hằng ngày, đàn ông ra biển cào nghêu cho chủ, phụ nữ vào rừng bắt ốc, mò cua, làm những việc vặt trong nhà, ngày lễ thì tụ họp cùng nhau ăn uống ca hát. Cuộc sống không dư dả mấy nhưng với họ, như vậy là đủ.

Những tưởng cuộc sống an lành cứ thế trôi qua, ngờ đâu chỉ vì chiếc loa thùng hát karaoke mới mua, cả gia đình C. nhậu rồi hát hò mà sinh chuyện. "Tôi vẫn còn nhớ những buổi sáng gọi nhau đi cào nghêu, những buổi trưa nghỉ mệt ngồi ăn cơm dưới bóng cây cùng nhau. Bây giờ thì còn đâu nữa..." - anh N.V.H, anh trai của C., tiếc nuối.

Từ lúc xảy ra chuyện, gia đình anh sống trong buồn đau vì không cứu được C. Chính họ cũng không thể ngờ sau cuộc vui ca hát quá đà, cái giá phải trả là tính mạng của người thân. Sau cái chết của C., khó khăn trút lên đôi vai của vợ C. và con gái lớn. Con trai nhỏ 12 tuổi từ lúc cha mất luôn bị ám ảnh về buổi tối hôm đó, khi em đang nằm ngủ thì bị túm cổ đe dọa: "Tao cho mày chết theo thằng cha của mày".

Cũng từ sau chuyện đó mà hai gia đình vẫn sống gần nhau nhưng không còn qua lại bởi rào cản hận thù. Một bên không thể quên được cái chết tức tưởi của người thân; một bên xót xa vì 2 người đàn ông trong gia đình chịu cảnh tù tội. Đi ra, đi vào chạm mặt hằng ngày, họ phải cố kìm nén để không có những lời nói, hành động bột phát khiến sự việc càng trở nên tồi tệ hơn. Nhưng ở mãi trong tình trạng này, quả thật không dễ dàng. "Chỉ vì sự ổn định học hành của con cái mà chúng tôi không thể dọn đi nơi khác. Mà nói vậy thôi, đâu phải muốn dọn nhà đi là dọn được đâu? Cũng vì vậy mà đến việc đòi bồi thường thiệt hại, chúng tôi cũng không dám đòi hỏi nhiều, lỡ đâu lại có chuyện" - anh H. thở dài.

Nhìn sang bên kia, 2 người vợ của các bị cáo cũng đang nước mắt ngắn dài, những giọt nước mắt đau đớn xen lẫn hối hận vì hôm đó đã không ngăn cản chồng.

Ngẫm lại, trong vụ án này, chỉ vì sự thiếu tôn trọng hàng xóm, sự nóng giận nhất thời mà có đến 3 gia đình phải chịu mất mát lớn. Một cái giá quá đắt!



Hân Triệu - Trúc My